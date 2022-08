Sainz dopo la Pole: “Felice, ma la differenza con Verstappen non mi piace”

Carlos Sainz partirà oggi dalla prima posizione nel Gran Premio del Belgio. Lo spagnolo ha ottenuto il secondo miglior tempo in qualifica, ma con la sanzione di Verstappen il madrileno partirà dalla pole. Il madrileno si è detto molto contento del risultato, ma preoccupato per l’ottimo ritmo dell’olandese.

Sainz è felice per la pole ma le prestazioni di Verstappen lo preoccupano moltissimo

“Sono contento di partire dalla Pole, ma non mi piace la differenza con Max e Red Bull. Dobbiamo capire perché le Red Bull sono così veloci qui, Verstappen ci dà mezzo secondo al giro”, ha detto il pilota della Ferrari dopo le qualifiche in Belgio. “Ma ho raggiunto l’obiettivo di battere ‘Checo’ in classifica, non è stato facile battere la Red Bull”, ha aggiunto.

Sainz ha spiegato che il suo primo round della Q3 è stato il migliore e assicura di essere consapevole che quel giro gli sarebbe valso la pole position. “Partire dalla Pole è un buon posto. La mia prima corsa in Q3 è stata più pulita, il primo giro è stato sufficiente per essere secondo, cosa che sapevo mi avrebbe dato la Pole,” ha spiegato.

Il madrileno è fiducioso per la gara di oggi, dove ritiene che il suo passo sarà migliore di quello di ieri. “Comincio a chiedermi cosa accadrà domani in gara. Se Max recupera sette o otto decimi al giro, la simulazione dice che ci raggiungerà velocemente”, ha commentato.

“In gara penso che andremo un po’ più veloci. All’inizio e nel primo giro sarò più vulnerabile, ma con il passo gara penso che andremo meglio”, ha sottolineato per chiudere.

