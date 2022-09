Lancia Ypsilon: anche ad agosto continua il primato nel segmento B

Lancia ha segnato un ulteriore risultato da incorniciare nel suo percorso segnato da continui record.

Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, infatti, il marchio torinese ha chiuso il mese di agosto con 2830 nuove immatricolazioni, raggiungendo una quota del 4% (la più alta degli ultimi 20 mesi). Inoltre, ha registrato una crescita dello 0,8% rispetto allo scorso anno.

Lancia Ypsilon: 2830 nuove immatricolazioni registrate ad agosto

Con questo importante risultato, lo storico brand di Stellantis si posiziona nella Top 10 dei marchi più venduti del mese di agosto in Italia con un solo modello in gamma.

Agosto è stato un mese da record per la Lancia Ypsilon ancora prima nel segmento B in Italia con una quota del 19%, in crescita del 2,7% rispetto al 2021. Dopo quattro generazioni e oltre 3 milioni di unità vendute, oggi l’auto continua ad affascinare gli automobilisti italiani, confermandosi leader incontrastata del segmento B e autentica icona di stile.

Nei primi otto mesi del 2022, con 27.421 immatricolazioni, Lancia ha raggiunto una quota di mercato pari al 3,2%, in crescita dello 0,1% rispetto allo scorso anno. Nello stesso periodo, la Ypsilon si è aggiudicata una quota nel segmento B del 15,4%, in crescita dell’1,4% rispetto al 2021 e si conferma stabilmente al primo posto nel proprio segmento.

Santo Ficili, country manager di Stellantis Italia, ha detto di essere soddisfatto delle performance commerciali del marchio torinese e dell’intramontabile Ypsilon, che hanno contribuito in modo importante al risultato di Stellantis nel Bel Paese dove la quota complessiva è cresciuta ad agosto del 2%.

Sono risultati che spingono l’azienda a fare sempre meglio, contribuendo in modo significativo alla realizzazione del suo piano strategico a 10 anni, con l’obiettivo di diventare una casa automobilistica credibile e rispettata nel mercato premium europeo.

Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, è profondamente orgoglioso del lavoro svolto da tutta la squadra che anima questo brand che continua, dal lontano 1906, a farsi portavoce dell’eleganza italiana ai massimi livelli.

Il domani di Lancia poggia su basi solide, ben radicate in un passato glorioso e in un presente costellato dai successi della Lancia Ypsilon e del brand in generale, che nei primi otto mesi di quest’anno ha registrato una quota di mercato del 3,2%, in crescita di +0,1 punti percentuali rispetto al 2021.