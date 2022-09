Fiat Cronos guida ancora una volta la classifica delle vendite in Argentina

Fiat Cronos è stato il modello più venduto in Argentina nel mese di agosto che si è concluso da poco. Ad agosto, secondo il rapporto dell’Association of Automotive Dealers (Acara), sono state immatricolate esattamente 3.131 unità della berlina di segmento C della principale casa automobilistica italiana.

Anche ad agosto la berlina Fiat Cronos è leader delle vendite in Argentina

Questa cifra ha permesso a Fiat Cronos di posizionarsi al di sopra degli altri modelli più venduti, come la Peugeot 208 (2.849 immatricolazioni ad agosto) e la Toyota Hilux (2.050). Naturalmente, non esiste una sola ragione per spiegare il fenomeno Cronos nel mercato argentino.

Secondo gli esperti uno dei motivi per cui mese dopo mese Fiat Cronos continua ad essere la vettura più venduta in Argentina è da ravvisare nel fatto che la berlina rispetto alle sue rivali ha un grande vantaggio perché nello stabilimento Stellantis di Ferreyra a Cordova, il modello viene prodotto a un ritmo molto buono.

Il fatto è che Fiat Argentina ha messo al centro della strategia commerciale questo modello, al punto da ridurre le importazioni della brasiliana Argo tanto che i clienti che vengono in concessionaria a cercarla poi prendono una Cronos.

Inoltre le restrizioni alle importazioni imposte dal Governo argentino pongono l’auto di Fiat in una posizione di lusso anche rispetto alle sue più dirette rivali, tutte importate dal Brasile. Esse sono: Nissan Versa, Chevrolet Onix Plus, Volkswagen Virtus e Toyota Yaris 4 Porte.

Il prezzo, ovviamente, è un altro punto forte di Fiat Cronos. Del resto la berlina della casa italiana è uno dei tre modelli più economici oggi, insieme a Fiat Mobi e Toyota Etios, entrambi di segmento inferiore.

Inoltre, il marchio italiano offre condizioni di finanziamento favorevoli attraverso piani di risparmio, meccanismo sempre più richiesto dagli acquirenti perché con esso si assicurano di pagare il prezzo di listino del veicolo ed evitano i supplementi.

La Fiat Cronos non è l’auto dei sogni degli argentini ma è un veicolo dotato di un buon rapporto qualità-prezzo, che attualmente garantisce tempi di consegna molto veloci, cosa che spinge molti clienti ad acquistarla.

