TSD selezionato per gestire il programma Maserati Service Loaner Vehicle

TSD Mobility Solutions è diventato il fornitore ufficiale di software per il Maserati Service Loaner Vehicle Program (MSLVP) a partire da questo settembre. Maserati North America ha scelto TSD dopo aver esaminato il successo della casa madre di Maserati, Stellantis, che lo scorso anno ha firmato un accordo multimarca con TSD che includeva Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep e Ram.

“Maserati è un marchio unico definito dal lusso”, afferma Shawn Concannon, presidente di TSD. “Il nostro team ha implementato migliaia di sedi Stellantis. Siamo pronti per iniziare e avere un impatto”.

Il programma Maserati Service Loaner Vehicle mette l’accento soprattutto sull’eccellente esperienza del cliente. Ogni auto di alta classe è guidata da un cliente di prim’ordine che si aspetta un servizio rapido, senza interruzioni e personalizzato. Queste aspettative sono facilmente soddisfatte quando si utilizza la tecnologia di TSD.

Il loro approccio incentrato sui dispositivi mobili accelera il processo di prestito attraverso la scansione della patente di guida e altre utili funzionalità. La maggior parte dei consulenti di servizio apre accordi in meno di sessanta secondi. La piattaforma di TSD salva le informazioni sui clienti per ridurre ulteriormente al minimo le perdite di tempo e per fornire una visita personalizzata.

Tino Sida, Senior Manager delle operazioni post-vendita di Maserati spiega: “Le nostre concessionarie hanno bisogno della migliore tecnologia per gestire le operazioni al massimo livello”. In qualità di principale fornitore di software per la mobilità, TSD comprende l’impatto che la giusta tecnologia può avere su una concessionaria. Un’esperienza fantastica si traduce in clienti abituali. TSD ha recentemente ampliato il proprio portafoglio per offrire funzionalità di ritiro e consegna, nonché funzionalità contactless, entrambe apprezzate dai marchi di lusso per la fidelizzazione dei clienti.

La versatilità della piattaforma di TSD significa una moltitudine di opzioni per Maserati da esplorare quest’anno. Si prevede che più di cento località parteciperanno al Programma Maserati Service Loaner Vehicle.

