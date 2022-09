Jeep Compass RED: debutta la nuova edizione speciale del SUV

La Jeep Compass RED arriva ufficialmente in Messico come edizione speciale 2022 del popolare SUV. Combina la leggendaria eredità del marchio americano con caratteristiche estetiche esclusive RED che le conferiscono un aspetto eccezionale sia dentro che fuori.

Anche Jeep fa parte della collaborazione multimarca di Stellantis con RED, consolidando la prima alleanza automobilistica a sostegno di questo movimento, creando questa edizione speciale che si adatta perfettamente all’importante missione di donare fondi per combattere le emergenze sanitarie globali.

Jeep Compass RED: arriva in Messico in appena 100 esemplari

La Jeep Compass 2022 ha debuttato nel mercato messicano quest’anno, portando con sé un autentico design premium e interni completamente nuovi e moderni ricchi di caratteristiche di sicurezza avanzate e tecnologie all’avanguardia.

La Jeep Compass RED 2022 arriva in Messico in appena 100 esemplari al prezzo ciascuno di 663.900 pesos (32.785 euro). È disponibile in tre diversi allestimenti chiamati Limited, Limited Premium e High Altitude.

La Compass RED debutta in un’esclusiva colorazione rossa e stemmi RED che la contraddistinguono come un’edizione speciale. Presenta un design esterno rinnovato che combina l’artigianato di livello mondiale con l’iconico stile del costruttore americano. La riprogettazione di diverse componenti esclusivi fornisce un nuovo aspetto distinto.

Il frontale è stato ridisegnato per proiettare un atteggiamento raffinato e sicuro di sé. Una calandra più dettagliata e moderna racchiude la nuova griglia a sette barre circondata da inserti in nero lucido, che attirano l’attenzione sulle nuove luci a LED sottili ed espressive. La griglia inferiore è proporzionalmente più grande per massimizzare il raffreddamento del motore, aggiungendo un’immagine distintiva al suo aspetto personalizzato.

Gli interni della Jeep Compass RED 2022 sono caratterizzati da un abitacolo moderno e tecnologicamente avanzato, con ampio spazio di stivaggio, comfort e artigianalità. Garantisce anche un’esperienza superiore e una maggiore funzionalità.

La zona anteriore presenta un nuovo design che aggiunge dimensione e si distingue per i suoi materiali moderni ed elementi tecnici. Il tema pulito e orizzontale espande visivamente il volume interno fornendo modularità e organizzazione.

Il cruscotto ridisegnato presenta una superficie centrale rivestita, supportata da un inserto audace che corre per l’intera lunghezza del pannello, integrando perfettamente le nuove prese d’aria del sistema di climatizzazione.

La parte del guidatore della Jeep Compass RED è stata progettata con cura e presenta un nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici, il più grande del segmento. La nuova Compass offre ai consumatori nuovi livelli di comfort, lusso e sicurezza. Tra le dotazioni di serie abbiamo volante rivestito in pelle, sedile del conducente con regolazione elettrica in otto posizioni e lombare elettrica, avviamento a distanza e tetto panoramico con doppio vetro.

La Jeep Compass RED 2022 è dotata del sistema di infotainment Uconnect di ultima generazione abbinato a un nuovo display da 10.1 pollici. Il nuovo Uconnect 5 offre un’esperienza utente intuitiva e velocità operative cinque volte superiori rispetto alla generazione precedente e connessione wireless compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay.

Sotto il cofano c’è il motore Tigershark da 182 CV

Sotto il cofano del SUV si nasconde l’efficiente motore Tigershark l-4 da 2.4 litri a 16 valvole. Produce 182 CV e 237 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 6 velocità.

A bordo troviamo oltre 75 funzioni di sicurezza, comprese le applicazioni di tecnologie innovative che ispirano la sicurezza di guida, una caratteristica per la quale il marchio americano è ampiamente riconosciuto.

Gli elementi e i sistemi di sicurezza della Jeep Compass RED 2022 includono: airbag per le ginocchia del conducente, airbag laterali a tendina anteriori e posteriori, airbag anteriori multistadio per guidatore e passeggero e airbag laterali anteriori, ABS, RBS, Hill Start Assist, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, controllo della trazione a qualsiasi velocità (TCS), sistema elettronico di assistenza al rollio, sistema di ancoraggio del seggiolino per bambini, chiave di accesso remoto, serrature elettriche sensibili alla velocità, parabrezza sensibile alla pioggia e altro ancora.