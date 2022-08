Nuova Lancia Ypsilon: punterà sul lusso e sfiderà Mini

La nuova Lancia Ypsilon tornerà tra meno di due anni. Il marchio italiano di Stellantis continua a fare passi per il suo ritorno sul mercato, e l’utility sarà la prima auto del suo nuovo corso. Il futuro modello, che sarà lanciato sul mercato europeo nel 2024, secondo indiscrezioni avrebbe già superato il suo primo iter davanti ai vertici di Stellantis.

Nuova Lancia Ypsilon proverà a sfidare ad armi pari Mini e le tedesche

I responsabili del marchio hanno lavorato per mesi allo sviluppo di questo modello, passando ora al primo giudizio di Carlos Tavares e dei membri del consiglio di amministrazione di Stellantis. Il portoghese e i suoi consulenti avrebbero approvato il design del modello di serie che il CEO Luca Napolitano ha proposto. Pertanto ciò significa che la nuova Lancia Ypsilon fa un importante passo in avanti per tornare sul mercato.

La nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Figueruelas a Saragozza in Spagna su piattaforma CMP è avrà una lunghezza di poco inferiore ai 4 metri. La vettura dunque proverà a dare serio filo da torcere alle berline di segmento B premium come ad esempio la Mini.

La nuova Lancia Ypsilon presenterà un design elegante oltre che lussuoso e sportivo. Tre qualità che si rifletteranno a seconda delle versioni e degli allestimenti, in quanto il marchio prevede il ritorno di sigle che hanno fatto tendenza in passato. Su questo modello saranno presenti le lettere magiche “HF” .

Il suo design è un mistero, anche se si vocifera che la griglia anteriore presenterà un design a calice e sarà retroilluminata. Esiste anche la possibilità che Lancia presenti questo veicolo in anteprima sotto forma di concept car entro la fine del 2022 mostrando così le sue linee principali.

Il carattere più lussuoso della nuova Lancia Ypsilon lo si noterà anche negli interni, con un cruscotto nuovo e ricco di tecnologia, che punta chiaramente al mercato premium. Tra le novità tecnologiche che includerà nelle sue dotazioni, spicca il sistema “ROOM” , che unirà le impostazioni per il climatizzatore automatico, l’autoradio, la multimedialità e la luce ambientale.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, sappiamo già che la vettura avrà versioni elettriche al 100 per cento, ibride e a benzina. Successivamente dal 2028 in poi rimarranno solo versioni a zero emissioni.

