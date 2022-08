Jeep Commander verrà lanciato anche in Giappone

Dopo aver debuttato in paesi quali Brasile, Argentina e India, Jeep Commander volerà ancora più lontano e raggiungerà un altro importante mercato internazionale: il Giappone. Lì, il SUV sarà lanciato nei prossimi mesi ed è già stato annunciato sul sito ufficiale del marchio. Sarà importante rafforzare il portafoglio locale, che comprende già Renegade, Compass, Wrangler, Grand Cherokee L e Gladiator.

Jeep Commander dopo Cina, Brasile e Argentina sarà venduto anche in Giappone

Stellantis non ha confermato quale impianto fornirà il mercato giapponese con Jeep Commander, ma sarà probabilmente lo stabilimento di Ranjangaon fuori Pune, in India. Oltre alla vicinanza geografica, l’unità è l’unica a produrre il Commander con guida a destra, quello che sarà venduto nel paese del Sol Levante.

Oltre allo stabilimento indiano, solo lo stabilimento di Goiana, a Pernambuco, produce Jeep Commander nel mondo. Il Brasile, tra l’altro, ha ospitato l’intero sviluppo del modello e ha ricevuto il SUV prima di qualsiasi altro mercato globale.

In Giappone, Jeep Commander è stato venduto fino al 2009, ma ancora nella prima generazione nordamericana (molto più grande e più robusta). Ora tornerà molto più sofisticato, efficiente e tecnologico.

In tutto il modello misura 4.769 mm di lunghezza, 1.859 mm di larghezza e 1.682 mm di altezza, mentre il passo è di 2.794 mm. Il volume del bagagliaio è di 661 litri con 5 posti in uso e 233 litri con tutti e 7 i posti occupati. Con tutte le file posteriori abbattute, la capacità sale a ben 1.760 litri.

Sotto il cofano, Jeep Commander avrà un motore turbodiesel TD380 da 2,0 litri con 170 CV. La trasmissione sarà un automatico a 9 rapporti, con trazione 4×4, selettore della modalità del terreno e controllo della discesa. Almeno inizialmente, il motore 1.3 turbo T270 da 185 CV non sarà offerto lì.

