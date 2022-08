Nuova Alfa Romeo Giulietta: le ultime novità

Nuova Alfa Romeo Giulietta è una di quelle auto di cui spesso si parla quando si pensa al futuro della casa automobilistica del Biscione. A proposito di questo modello al momento non vi sono notizie certe del suo possibile ritorno nella gamma dello storico marchio milanese. Infatti il numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato non ha inserito Giulietta tra le auto che di sicuro vedremo nel corso dei prossimi anni.

Ecco le ultime novità sul possibile ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta

Nei mesi scorsi però Imparato ha lasciato una porta aperta alla nuova Alfa Romeo Giulietta, dicendo che per il momento il suo ritorno non è previsto ma che lui e il suo team ci stanno ancora pensando. In ogni caso se davvero dovesse tornare questo modello il suo debutto non sarebbe sicuramente una cosa dei prossimi anni. Imparato ha detto che qualora decidesse di riportare in vita un simile modello non sene parlerebbe prima del 2028.

Questo in quanto prima l’obiettivo è quello di riportare il brand alla redditività con il lancio di modelli particolarmente redditizi come Alfa Romeo Tonale e il futuro B-SUV e anche le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio. Il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta non è comunque una questione economica. Stellantis ha le piattaforme, i motori e le tecnologie per il ritorno di questo modello con pochi costi.

Tuttavia in casa Alfa Romeo si valuta se riportare sul mercato un simile modello che avrebbe mercato solo in Europa ha senso oppure no. Questo in quanto Stellantis vuole trasformare Alfa Romeo in un vero e proprio brand premium globale dunque l’idea è quella di portare sul mercato solo auto che possano avere successo in ogni continente.

Al momento comunque sappiamo che una decisione non è stata ancora presa ma probabilmente entro un paio di anni i dirigenti del Biscione avranno le idee più chiare. Vedremo dunque in proposito quali novità trapeleranno nei prossimi mesi.

