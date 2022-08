Ferrari: a Monza biglietti quasi esauriti nonostante il flop della Ferrari

Gli organizzatori del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza sperano di mettere il cartello ‘tutto esaurito’ presso le loro biglietterie. La vendita anticipata dei biglietti ha un ritmo spettacolare e ce ne sono pochissimi disponibili. “Sono praticamente esauriti, stiamo vendendo gli ultimi posti e sicuramente batteremo il record del 2019”, ha detto la presidente dell’Autodromo di Monza, Giuselle Redaelli.

A due settimane dal GP di Monza biglietti quasi esauriti secondo gli organizzatori

Mancano solo due settimane e a Monza stanno già facendo gli ultimi preparativi. I tifosi italiani si aspettano molto da questa gara, nonostante la doccia fredda di come sono andate le cose nello scorso weekend a SPA.

Nel 2019 la Ferrari è arrivata a Monza dopo aver presentato in anteprima a Spa il nuovo motore ‘SuperFast Power’ che ha portato Leclerc a vincere a Monza, per la gioia dei fan. Tutto questo, prima che la FIA ‘indagasse’ il motore di fronte alle proteste dei rivali e raggiungesse un accordo con la Ferrari affinché smettesse di usarlo poco dopo.

Se nel 2020 e nel 2021 era chiaro che la Ferrari non era all’altezza del compito, quest’anno le monoposto del cavallino rampante sono le uniche rivali della Red Bull, anche se gli aggiornamenti che Verstappen ha rilasciato hanno permesso all’olandese di stravincere a Spa.

“Ci auguriamo che qui a Monza si possa assistere ad un grande spettacolo. I Gran Premi di quest’anno sono più combattivi e ci sono stati molti imprevisti, alcuni anche amari per noi italiani”, ha ammesso Redaelli, ma che comunque spera che lo spettacolo valga la pena e abbia abbastanza appeal per i tifosi.

Non è detto che la Ferrari non possa vincere a Monza. Vista l’attesa valanga di tifosi e l’impegno della Formula 1 per un Gran Premio più sostenibile, ci sarà un ampio servizio di trasporto pubblico, con servizi ferroviari speciali tra Milano e Monza.

