Mick Schumacher: il suo contratto con la Ferrari scade a dicembre, addio vicino?

Cosa farà Mick Schumacher nel 2023? Non passa giorno ormai che non ci siano nuove voci sul futuro del tedesco. Secondo indiscrezioni, il suo contratto da Ferrari junior scade dopo questa stagione e non è in vista un prolungamento, come riportato da Autosport.

Mick Schumacher: il suo contratto con la Ferrari scade a dicembre e secondo indiscrezioni potrebbe non essere rinnovato

Questo dovrebbe poi influenzare anche le strategie di Haas, perché si dice che Antonio Giovinazzi sia il favorito per il posto accanto a Kevin Magnussen. Qualcosa del genere era già stato segnalato con l’impegno dell’Italia come pilota di allenamento del venerdì a Monza e negli USA.

Se chiedi in giro nel paddock, Schumacher ha molto supporto. “Merita di essere in Formula 1. Non solo per il nome. Ha anche tutte le capacità”, ha detto il boss della F1 Stefano Domenicali a Sky a proposito del 23enne. Certo: Domenicali spera sinceramente di poter contare nuovamente sul nome Schumacher nel 2023.

Non sorprende che l’amico Sebastian Vettel continui a supportare Schumacher. Mick Schumacher è “qualcuno che impara costantemente e continuerà a imparare anche se molti hanno smesso di imparare”. Quella, ha sottolineato il quattro volte iridato, era la “forza assoluta” di Schumacher. Purtroppo, a volte manca la lungimiranza, ha detto Vettel.

L’esperto di Sky Timo Glock ha sottolineato che tutti possono vedere che Mick Schumacher sta facendo passi nella giusta direzione e sta aumentando le sue prestazioni di gara in gara ed è stato costante da quando ha ottenuto i primi punti. “Deve implementarlo nelle prossime gare. Ma è sempre difficile quando ha un fine settimana in cui si verifica un problema tecnico. Questo non gli rende le cose più facili, ma deve prenderlo come viene e cercare di mettersi sotto i riflettori quando ne ha l’opportunità”, ha detto Glock.

Alla Ferrari i giudizi nei confronti del pilota tedesco sono più timidi. “È migliorato nelle ultime gare”, ha detto il capo del team Ferrari Mattia Binotto a proposito del suo giovane pilota. Ma: “E’ ancora troppo presto per dare un giudizio”.

Il fatto è che tutti aspettano Oscar Piastri e la decisione del Collegio Arbitrale della World Automobile Association – il 21enne ha un contratto valido con Alpine o no? L’australiano attraccherà alla McLaren?

Come andranno le cose sul mercato dei driver dipenderà in misura non trascurabile dal giudizio del Contract Recognition Board (CRB) e dalle conseguenze. Anche per Mick Schumacher, perché le due scuderie potrebbero essere delle opzioni anche per lui oltre alla Haas.

Inoltre, entrambi gli abitacoli non sono stati ancora confermati in Alfa Romeo, Williams e AlphaTauri. Se non è più un pilota della accademia Ferrari junior, anche un passaggio ad AlphaTauri, la fabbrica di giovani talenti della Red Bull Racing, sarebbe un’opzione. Se la Williams sia un’opzione per Schumacher da un punto di vista sportivo è un’altra questione.

