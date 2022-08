Binotto e un telaio più leggero: “Non possiamo per il budget”

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ritiene praticamente impossibile introdurre un nuovo telaio più leggero a metà stagione per motivi di budget. Per questo motivo, non ritiene fattibile che il suo più grande rivale, la Red Bull, lo faccia.

Il peso delle monoposto è stata una delle principali preoccupazioni dei team all’inizio della nuova era della Formula 1. Per questo sono sempre state presenti le voci sulla possibilità di introdurre un telaio più leggero. “Non so cosa stiano facendo, se ne hanno uno più leggero o meno. In generale, il limite di budget è sempre una preoccupazione “, ha spiegato Binotto.

“Penso che di questo abbiamo già parlato per tutta la stagione, perché ora abbiamo i regolamenti tecnici, sportivi e anche finanziari, che possono fare la differenza tra i team a seconda di come li interpretano e li eseguono”, ha dettagliato il boss della Ferrari. “Sappiamo che abbiamo bisogno di una FIA molto forte per avere la giusta attenzione, altrimenti i regolamenti stessi non saranno giusti ed equi”, ha aggiunto.

Così, Binotto assicura che gli sembrerebbe molto strano che la Red Bull possa introdurre un nuovo telaio a causa del suo costo e del limite di budget che deve essere rispettato. “Non posso giudicare la Red Bull dalla leggerezza di un telaio. In Ferrari non potremo mai introdurre un telaio più leggero o una strategia diversa nel corso della stagione, solo per motivi di budget e sarei molto sorpreso se altri le squadre potrebbero farlo.” Ha espresso.

Binotto ritiene che con il regolamento attuale la FIA debba svolgere un controllo molto approfondito su questi aspetti, perché, altrimenti, possono diventare un fattore decisivo del Campionato, cosa che non ritiene giusta. “Le ragioni sono ancora una volta nei regolamenti stessi. È abbastanza giusto? Il controllo è abbastanza equo o è meno efficiente? È un grosso punto interrogativo”, ha affermato Binotto.

“Come dicevo, al momento è un regolamento molto green, il numero di persone che lo controlla all’interno della FIA è molto basso, quindi deve migliorare per il futuro, sarebbe davvero un male per il campionato se fosse deciso da un regolamento finanziario e non tecnico o sportivo”, ha sottolineato in chiusura.

