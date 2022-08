Binotto: “Non è vero che abbiamo iniziato a sviluppare l’auto prima degli altri”

Mattia Binotto nega che il loro balzo in avanti quest’anno sia dovuto al fatto che hanno iniziato a sviluppare la loro vettura del 2022 prima di chiunque altro. Il boss della Ferrari ricorda che sono partiti tutti contemporaneamente, ma fa notare che forse Mercedes e Red Bull hanno dovuto dedicare più risorse alla battaglia dell’anno scorso.

Binotto nega che la Ferrari nel 2022 ha iniziato a sviluppare l’auto prima degli altri

Fare un lavoro migliore degli altri e non partire prima è ciò che ha fatto avanzare la Ferrari, dichiara Mattia Binotto. Il boss della Ferrari ricorda che non hanno avuto vita facile nemmeno nel dedicare risorse al progetto 2022, visto che hanno avuto la battaglia con la McLaren.

“Non credo sia giusto, penso sia un giudizio sbagliato. Il motivo è che abbiamo iniziato tutti contemporaneamente a sviluppare l’auto per il 2022. Era gennaio 2021, quando finalmente è stato possibile iniziare a simulare e utilizzare il vento tunnel con le nuove vetture. Prima non potevamo farlo”, ha affermato Binotto in dichiarazioni pubblicate dal sito americano Motorsport.com.

“Quindi non e’ che abbiamo anticipato l’inizio dello sviluppo rispetto a tutti gli altri. Siamo partiti tutti esattamente nello stesso momento. Poi è questione di quante risorse e priorità si possono mettere nel progetto. Forse le due vetture che erano in lotta per il campionato 2021 doveva destinare più sviluppi al 2021, ma penso che lo abbiamo fatto anche perché eravamo in lotta con la McLaren”, ha aggiunto il boss della Ferrari.

“Penso che finire quarto non fosse il nostro obiettivo. Abbiamo dovuto lottare con loro fino alla fine del Campionato e abbiamo sviluppato le nostre vetture anche per tutto il 2021″, ha aggiunto. Binotto crede che il salto in avanti della McLaren quest’anno sia un buon indicatore di quanto bene abbiano fatto. ” Chiaramente non ci siamo dedicati allo sviluppo del 2021 quanto Mercedes e Red Bull, ma non credo che il tempo che abbiamo dedicato alla nuova monoposto fosse così diverso dagli altri team in griglia e loro sono dietro”, ha detto Mattia per chiudere.

