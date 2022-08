Dodge Hornet: i sindacati in Italia contenti del nuovo SUV

Sebbene i dirigenti di Alfa Romeo non sembrino particolarmente entusiasti del rebadge di Tonale in versione Dodge, sembra che i sindacati italiani stiano vedendo il lato positivo dell’accordo. Questo perché la domanda aggiuntiva che porterà la Dodge Hornet vedrà una spinta importante alla capacità dell’impianto di Pomigliano del gruppo Stellantis.

I sindacati italiani vedono positivamente l’avvento della nuova Dodge Hornet a Pomigliano

Destinata al mercato statunitense, la nuova Dodge Hornet sarà costruita insieme all’Alfa Romeo Tonale nello stabilimento Stellantis di Pomigliano. Sebbene siano noti pochi dettagli sugli obiettivi di produzione, l’amministratore delegato dell’Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha dichiarato ad Autonews Europe che c’è l’obiettivo di vendere 30.000 SUV Tonale nel primo anno e raggiungere un potenziale di vendita annuale globale compreso tra 70.000 e 80.000 unità già dal prossimo anno, la maggior parte dei quali diretti per l’Europa.

Anche se il veicolo di Dodge non verrà commercializzato in Europa ma solo in Nord America, la produzione annuale dei due modelli vedrà probabilmente una produzione combinata superiore alle 100.000 unità, aumentando potenzialmente del 25% la produzione nello stabilimento di Pomigliano. Con l’inserimento dell’Hornet, il sindacato metalmeccanico FIM prevede di aggiungere un secondo turno oltre a quello del turno unico attualmente richiesto per il Tonale.

Sebbene ci siano state una serie di domande su come la Dodge Hornet influenzerà il marchio Alfa negli Stati Uniti, le loro somiglianze potrebbero segnare una vittoria per Stellantis come gruppo, grazie alla produzione italiana.

A parte il telaio, la nuova Dodge Hornet e alfa Romeo Tonale condividono la stessa lamiera e gli interni con pochissime differenze. In termini di potenza, la Dodge nelle versioni previste per il Nord America offrirà qualche cavallo in più rispetto al SUV dello storico marchio milanese. Ricordiamo che la versione entry level di Hornet costerà 10 mila dollari in meno della entry level di Alfa Romeo Tonale. Secondo alcuni analisti questo potrebbe rappresentare un bel problema per Alfa Romeo.

