Nuova DS 3: c’è chi la immagina così [Render]

Nuova DS 3 dovrebbe essere l’erede dell’attuale DS 3 Crossback, che secondo indiscrezioni dovrebbe perdere il nome Crossback diventando semplicemente DS 3. Il restyling dovrebbe essere presentato nel corso del prossimo anno. In base a quanto emerso fino ad ora dalle numerose foto spia trapelate negli ultimi mesi a proposito di questo modello, le principali novità a livello estetico dovrebbero riguardare un nuovo paraurti anteriore completamente ridisegnato, abbinato a dei nuovi gruppi ottici full LED a sviluppo orizzontale con luci diurne verticali.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della nuova DS 3

A proposito della nuova DS 3, oggi vi segnaliamo che sul web è apparso nelle scorse ore un nuovo render che prova ad immaginare come cambierà questo modello e come quindi diventerà esteticamente parlando. Si tratta del render del designer Mirko del Prete che ha provato ad ipotizzare l’aspetto di questo modello, molto probabilmente anche basandosi sulle recenti foto spia del prototipo del veicolo della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis.

Il render in questione immagina la nuova DS 3 con una parte anteriore più simile a quella delle auto più recenti di DS Automobiles in maniera da garantire quel family feeling essenziale nella gamma di una casa automobilistica che si rispetti.

In particolare alcune caratteristiche sembrano essere ereditate direttamente dalla recente DS 7. Ci riferiamo a cose come la griglia esagonale irregolare, gruppi ottici più lineari e taglienti, con luci diurne a strisce luminose angolari.

Meno differenze le notiamo al posteriore dove l’auto subirà piccole modifiche ma non così evidenti come quelle della parte anteriore. Per quanto riguarda il debutto di questo modello è probabile che già nella prima metà dell’anno possa avvenire la presentazione.

