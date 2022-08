Nuova Lancia Thema: c’è chi la immagina così [Render]

Nuova Lancia Thema è uno dei modelli di cui si parla di più quando si pensa al futuro di Lancia. Questo sebbene al momento non vi sia alcuna certezza di un ritorno di questo famoso veicolo nella gamma della casa automobilistica piemontese. Infatti per il momento il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha confermato l’arrivo nei prossimi anni di tre modelli: la nuova Ypsilon, un crossover che forse si chiamerà Aurelia e la nuova Lancia Delta.

Nuova Lancia Thema: un render ipotizza come sarebbe la futura ammiraglia del brand di Stellantis

Quindi se una nuova Lancia Thema si farà arriverà solo dopo il 2028 e solo nel caso in cui nel frattempo il gruppo Stellantis sia riuscito nel suo intento di rilanciare in grande stile il marchio Lancia nel segmento premium del mercato auto in Europa.

Nonostante sia abbastanza lontano il momento in cui forse rivedremo sul mercato una vettura di questo tipo, sul web c’è comunque chi lo stesso ha provato ad immaginare come sarebbe questa vettura nel caso in cui Lancia decidesse seriamente di riproporla sul mercato.

Ci riferiamo al render del designer Andrea Bonamore che ha provato ad immaginare l’aspetto di una nuova Lancia Thema. La vettura viene immaginata fedele a se stessa come futura ammiraglia del marchio. Ovviamente sembra un po’ difficile che la vettura torni effettivamente in queste vesti visto l’andazzo del mercato dove sempre più berline salutano per lasciare il posto a SUV o a vetture che sembrano una sorta di via di mezzo tra un crossover e una berlina rialzata. E’ questo il caso di Citroen C5 X o Renault Arkana.

Ad ogni modo si tratta indubbiamente di uno spunto interessante per il futuro di Lancia che si spera nel frattempo possa tornare velocemente al successo commerciale grazie alle sue future auto che dal 2024 tornerà ad essere vendute in Europa.

