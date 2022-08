3 Alfa Romeo imperdibili col V6 Busso da 3.2 litri

Giuseppe Busso ha progettato tanti bei motori. Il più noto è probabilmente il V6 con angolo di 60 gradi fra le bancate usato da diversi modelli Alfa Romeo, con cilindrate da 2 a 3.2 litri e potenze da 132 a 250 cavalli. Questa famiglia di unità propulsive si è ritagliata uno spazio nella storia del “biscione” e anche oltre. Si tratta di autentici capolavori di ingegneria, che hanno guadagnato il rango di fiori all’occhiello nell’ambito della loro architettura. Lunga la lista dei riconoscimenti ottenuti nel tempo, alcuni dei quali particolarmente prestigiosi.

Il debutto in società del V6 “Busso” avvenne con l’Alfa 6 del 1978. Sin da subito mise in mostra la sua eccellenza, in termini di performance, erogazione, elasticità di marcia, robustezza e musicalità meccaniche. Nella versione iniziale aveva una cilindrata di 2492 centimetri cubi, poi crebbe a 3 litri. Prese forma anche una variante sovralimentata da 2 litri, destinata all’Alfa Romeo 164, per “aggirare” le penalizzazioni fiscali sulle cubature più alte. Un capolavoro ingegneristico pure questo.

Nel 2002 fece il suo sbarco in società il V6 “Busso” da 3.2 litri a 24 valvole. A questo cuore si aggancia il nostro approfondimento odierno. Prime vetture ad installarlo furono l’Alfa Romeo 156 GTA e 147 GTA: due auto molto prestazionali. Un tema, quello delle performance, molto caro agli amanti del “biscione”. Ecco perché fra i tre modelli scelti per il post abbiamo dato spazio anche alla GTV, capace di spingersi fino a una velocità massima di 255 km/h.

Alfa Romeo 156 GTA

Questa berlina sportiva a tre volumi regala emozioni di alta gamma, anche se il look non è esotico come quello delle supercar. Del resto, appartiene a una categoria diversa, anche se la tempra prestazionale è molto buona. Il debutto sulla scena commerciale dell’Alfa Romeo 156 GTA si materializzò nel 2002. Sin dal primo momento piacque agli appassionati, che ne apprezzarono la scheda tecnica e il comportamento dinamico, capace di soddisfare gli alfisti più smaliziati. Al fascino dell’esperienza sensoriale concorreva il suo rombo, che onorava al meglio la tradizione “Busso”.

Lo scorrere del tempo non ha sopito la sua presa emotiva, oggi intensa come ieri. Si tratta di un’auto sanguigna dell’era analogica, che regala felici stimoli sensoriali. Il 6 cilindri custodito sotto il cofano motore anteriore è aspirato. La sua cilindrata di 3.2 litri nasce da un alesaggio da 93 millimetri e di una corsa da 78 millimetri. Di alto livello le performance, specie in relazione al suo periodo storico: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 6.3 secondi mentre la punta velocistica si spinge fino a quota 250 km/h.

Senza compromessi al ribasso

Per un’auto del genere la trazione anteriore era un limite, ma l’Alfa Romeo 156 GTA sapeva farsi perdonare, gestendo il tema con buone alchimie progettuali. Il suono del motore e il vigore delle performance facevano il resto, elargendo ottime scariche di adrenalina. Certo, con la trazione posteriore sarebbe stata tutta un’altra musica, specie per gli amanti della guida chirurgica e del sovrasterzo, ma a volte bisogna sapersi accontentare: una parola non del tutto appropriata per la vettura in esame, che non scende troppo a compromessi sul piano delle doti stradali.

A rallentare le danze dell’Alfa Romeo 156 GTA provvedono dei freni a disco di derivazione Brembo, con diametro da 305 millimetri all’anteriore e da 276 millimetri al posteriore. Poi i dischi dell’avantreno furono portati a 330 millimetri di diametro. Fra gli aspetti più coinvolgenti del modello, spicca l’erogazione sportiva dell’energia propulsiva, che alcune auto più potenti dell’era contemporanea possono soltanto sognare. Per le sospensioni, si puntò sul quadrilatero alto davanti e su un evoluto MacPherson dietro. Buone le doti del telaio, che concorre al sano comportamento dinamico.

Alfa Romeo 147 GTA