Nuova Alfa Romeo MiTo: il suo ritorno potrebbe essere utile?

Nuova Alfa Romeo MiTo non è al momento tra i modelli il cui ritorno è stato confermato dal CEO della casa automobilistica del Biscione, Jean Philippe Imparato. Nonostante ciò, le voci sul ritorno di questo modello continuano ad essere diffuse sul web. Sono tanti ad ipotizzare che in futuro comunque nella gamma dello storico marchio milanese accanto a SUV e crossover possa esserci spazio anche per una segmento B estremamente lussuosa e completamente elettrica.

Ecco come sarebbe la nuova Alfa Romeo MiTo qualora vi fosse il suo clamoroso ritorno

Se una nuova Alfa Romeo MiTo si farà di certo non si tratterà di un progetto imminente. Infatti prima del 2026 o del 2027 difficilmente vedremo un simile modello nella gamma della casa automobilistica milanese. L’auto inoltre tornerebbe nelle vesti di auto elettriche al 100 per cento su piattaforma STLA Small.

L’auto sarebbe la segmento B più lussuosa tra quelle presenti nella gamma di marchi che fanno parte del gruppo Stellantis. Inevitabilmente ci sarebbero legami con altre auto del gruppo automobilistico come ad esempio Opel Corsa e Peugeot 208. La vettura secondo alcuni potrebbe tornare nelle vesti di piccolissimo crossover come nuova entry level della gamma di Alfa Romeo ma anche in questo caso si tratta di semplici supposizioni.

Il progetto di una nuova Alfa Romeo MiTo è sicuramente un qualcosa di estremamente affascinante che suscita molta curiosità come dimostrano i numerosi render apparsi sul web ad immaginare come sarebbe questo modello se effettivamente il Biscione decidesse di riproporlo. In Italia gli estimatori di questa auto sono in tanti. Sono in molti a pensare che se davvero Alfa Romeo vuole conquistare i giovani debba puntare su vetture di questo tipo oltre che su auto di grandi dimensioni e molto costose.

