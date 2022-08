Jeep Commander celebra un anno di presenza sul mercato

Il Jeep Commander è arrivato in Brasile con lo scopo di reinventare il segmento D dei SUV, che di fatto sta attirando molti brasiliani. Il modello, che si distingue per elevare il livello di sofisticazione della gamma nazionale del marchio e per essere la prima Jeep progettata e sviluppata in Brasile, ha appena compiuto un anno dal suo lancio nel paese e non mancano i motivi per festeggiare.

Presentato il 26 agosto 2021, il veicolo ha fatto il suo debutto mondiale con l’inizio delle prevendite in questa data e, in sole sei ore, il marchio americano ha venduto 2800 unità. Questi numeri, all’epoca, superarono le già positive aspettative del brand di Stellantis per il modello. Il lancio del Commander ha decisamente portato il segmento dei D-SUV a un altro livello.

Jeep Commander: oltre 16.000 immatricolazioni in Brasile dal suo lancio

Di conseguenza, la domanda del SUV nel mercato brasiliano continua a crescere mese dopo mese e ha già accumulato più di 16.000 immatricolazioni dal suo lancio, di cui circa 3700 nel 2021 (da settembre a dicembre) e nel 2022 continua a guidare la categoria con una quota di oltre il 32,7% tra i SUV di segmento D con oltre 12.400 esemplari venduti nell’anno.

L’arrivo del Jeep Commander, sviluppato e prodotto in Brasile, ha dato impulso al segmento. Se si considerano i volumi di vendita di questa categoria nei primi sette mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, il segmento ha registrato un aumento delle vendite di circa il 22%.

Il successo di mercato si è riflesso anche nei media di settore perché in questi 12 mesi il Commander ha già vinto importanti riconoscimenti. Tra questi, il premio più antico e tradizionale della stampa automobilistica brasiliana, il Premium Car of the Year dalla rivista Autoesporte, nel dicembre 2021.

Con le versioni complete Limited e Overland (senza optional) con l’opzione del motore turbo flex con trazione 4×2 o turbodiesel con trazione 4×4, il Jeep Commander dispone di sette posti full size distribuiti su tre file, con tanto spazio e comfort.

Propone anche tanta personalità nelle sue caratteristiche e nelle finiture premium, con sedili in pelle scamosciata progettati per offrire il massimo della raffinatezza. Il modello è inoltre dotato di molta tecnologia: impianto audio premium firmato Harman & Kardon, sedili anteriori elettrici, piattaforma connessa Adventure Intelligence Plus con Alexa e sistemi di assistenza alla guida come la frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni, ciclisti e moto, rilevamento di stanchezza conducente, riconoscimento dei cartelli stradali e Park Assist.

Il Jeep Commander è stato progettato e prodotto con orgoglio nel grande paese sudamericano e celebra il suo primo anno di successo nel paese. Oltre al successo nel mercato brasiliano, il D-SUV viene esportate anche in altri paesi dell’America Latina.