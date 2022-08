Fiat Fastback: ecco i consumi della versione turbo 1.3

Il nuovo Fiat Fastback verrà proposto anche con un motore turbo da 1.3 litri appartenente alla gamma Global Small Engine (GSE) di Stellantis nel mercato brasiliano, quindi non sarà un’esclusiva della versione Abarth top di gamma.

Dopo aver visto i consumi relativi al motore da 1 litro, ora abbiamo la possibilità di scoprire quelli della versione superiore. Il Fiat Fastback 1.3 Turbo avvistato sulle strade brasiliane aveva un’etichetta di efficienza energetica INMETRO (Istituto Nazionale di Metrologia, Normalizzazione e Qualità Industriale) con riportati i consumi.

Fiat Fastback: svelati i consumi della versione turbo 1.3

In particolare, il nuovo Fastback con propulsore turbo 1.3 consuma 7,9 km/l con etanolo e 11,3 km/l con benzina nell’urbano mentre 9,7 km/l con etanolo e 13,6 km/l con benzina su strada. In questa versione, il Fastback arriverà a settembre. Si tratta più nello specifico di un motore turbo a quattro cilindri e iniezione diretta da 1.3 litri che sviluppa 180 CV di potenza usando la benzina e 185 CV con l’etanolo.

Come indica l’acronimo del motore (T270), avrà 270 Nm di coppia massima a bassi regimi. Accanto avremo un cambio automatico a 6 rapporti e la trazione anteriore. L’esemplare avvistato dai media brasiliani dovrebbe essere la versione Impetus in quanto disponeva di nuovi cerchi in lega da 18” e fari Full LED.

Il SUV coupé avrà DRL a LED, fanali posteriori sempre a LED e dettagli esterni stilizzati. Attraverso alcune immagini ufficiali, Stellantis ha confermato che l’abitacolo del nuovo modello sarà lo stesso del Pulse, ma con piccole differenze.

Ricordiamo che il Fiat Fastback proporrà un freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold, il sistema Start & Stop, vari dettagli grigi, dei sedili in pelle con lo stesso motivo e tanto altro ancora.

Purtroppo, al momento non conosciamo le dimensioni del SUV, ma sappiamo che è stato sviluppato partendo dalla Cronos con un vano bagagli con capacità compresa tra 420 e 450 litri. Il lancio ufficiale del modello è previsto per il 14 settembre mentre nelle concessionarie dovrebbe arrivare subito dopo.

Posizionato al di sopra del Pulse nella gamma brasiliana dello storico marchio torinese, il Fastback punta a elevare il livello del marchio italiano con l’equipaggiamento più completo proposto nel segmento delle compatte.