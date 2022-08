Zhou e Bottas fiducioso in vista del GP del Belgio

Dopo un inizio di stagione positivo, l’Alfa Romeo F1 con Zhou e Bottas non ha ottenuto un solo punto nelle quattro gare che hanno preceduto la pausa estiva e vorrà quindi invertire la tendenza nella seconda parte della stagione, a cominciare dal Gran Premio del Belgio che prenderà posto questo fine settimana a Spa.

Zhou e Bottas fiduciosi in vista del GP del Belgio

Anche Valtteri Bottas, che apprezza particolarmente il percorso situato nelle Ardenne, è determinato ad attaccare con il piede giusto questa seconda parte di stagione. “Ho potuto godermi il tempo trascorso con i miei amici e la mia famiglia durante la pausa estiva e praticare molti sport, ma ora è il momento di tornare a correre. Non vedo l’ora, sono pronto e motivato per questa seconda parte della stagione”.

“Mi piace correre a Spa, è una pista leggendaria che in passato ha prodotto alcune gare impressionanti e lì sono salito sul podio tre volte. Le gare in Belgio sono spesso imprevedibili e tutto dipende dalla nostra capacità di cogliere le opportunità quello verrà da noi. Dovremo essere in gioco e riportare dei punti, che sarebbe il modo migliore per iniziare questa tripletta di gare”.

Guanyu Zhou conosce già il circuito di Spa avendovi corso in formule di promozione, ma questa sarà la sua grande prima al volante di una Formula 1. “E’ stato bello potersi rilassare per qualche settimana durante la pausa estiva. La prima parte di stagione è stata molto intensa e sono felice di aver potuto ricaricare le batterie. Ora sono pronto per rimettermi in la cabina di pilotaggio”.

“Ho corso più volte a Spa in passato e sono salito sul podio in particolare in F2. Come ogni anno, non posso andare in Belgio senza pensare ad Anthoine Hubert, correrò per lui questo fine settimana. Per il resto, Sto entrando con fiducia nella seconda parte della mia prima stagione e non vedo l’ora di affrontare le sfide che mi attendono, non abbiamo ottenuto un punto nelle ultime gare disputate ma sono fiducioso che ce la faremo, raggiungeremo il Belgio”.

Per Frederic Vasseur, direttore dell’Alfa Romeo F1, la squadra ora deve trovare prestazioni simili a quelle ottenute ad inizio stagione. “La pausa estiva si è resa necessaria dopo una prima parte di stagione impegnativa e andiamo in Belgio riposati e motivati, pronti a raccogliere la sfida di questa tripletta di gare e poi di quelle successive. Gareggiando in nove gare in tredici settimane sarà una sfida per tutta la squadra, ma vogliamo portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato”.

“Il nostro mese di luglio è stato complicato, ma il nostro morale è buono e il nostro approccio rimane lo stesso: vogliamo invertire la tendenza e riconquistare il posto che è nostro, pesando sul centrocampo e facendo punti importanti in campionato. Faremo del nostro meglio per iniziare questo fine settimana”.

