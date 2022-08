Fiat Ducato 2023 avrà lo stesso frontale di Boxer e Jumper

Fiat sta già testando a Betim (MG) il Fiat Ducato 2023 per il Brasile che acquisirà un look aggiornato in linea con il modello europeo. L’attuale modello viene venduto in Brasile tramite importazione messicana, ma il prototipo avvistato indica che il furgone potrebbe arrivare dall’Europa.

Fiat Ducato 2023: nuove foto spia del modello per il Brasile

Come si evince da nuove foto spia provenienti dal Brasile, Fiat Ducato 2023 ha lo stesso frontale dei fratelli Peugeot Boxer e Citroën Jumper. Importato dal Messico, il furgone sfoggiava ancora il vecchio frontale che non è più prodotto nel mercato messicano.

Tuttavia, pur avendo gli stessi fari, il modello messicano ha una calandra diversa dal furgone prodotto in Europa. La griglia del modello europeo è esclusiva e presenta una spessa barra in alto e tre filetti orizzontali in basso e la maglia presenta ancora elementi a forma di alveare. Ed è esattamente la faccia che ha il prototipo individuato.

I fari sono più stretti e in Europa hanno una luce di marcia diurna integrata. Oltre ai fari più stretti, il furgone ha anche ottenuto un nuovo cofano e paraurti. Le luci ausiliarie si trovano alle estremità del paraurti, che ha ancora due false prese d’aria accanto alla griglia principale. Al posteriore, Fiat Ducato 2023 avrà solo nuovi fanali posteriori che mantengono lo stesso formato, ma acquisiranno nuovi elementi interni.

Se importato dall’Europa, Fiat Ducato 2023 avrà lo stesso motore 2.2 dei fratelli Boxer e Jumper. Il motore Turbo Diesel eroga 140 CV di potenza a 3.750 giri/min e una coppia di 34,7 kgfm a 2.000 giri/min. Il motore sarà abbinato a un cambio manuale a sei marce.

Se continua a essere importato dal Messico, il furgone manterrà aggiornato il motore 2.3 per soddisfare il programma Proncove L7. Attualmente il motore eroga una potenza di 130 CV a 3.600 giri/min e una coppia di 32,6 kgfm a 1.800 giri/min. Il cambio è un manuale a sei marce.

