Dodge: le muscle car termiche non sono ancora morte?

All’inizio di agosto, è emersa una voce secondo cui sia la Dodge Challenger che la Dodge Charger sarebbero entrate in una nuova generazione insieme alla prima muscle car elettrica e sarebbero state dotate di motori V8. Ciò si è rivelato falso poiché Dodge ha confermato che Charger/Challenger nella loro attuale piattaforma – incluso Hemi V8 – avrebbero detto addio entro la fine del 2023 e le loro sostitute sarebbe state elettriche al 100 per cento.

Nonostante l’addio al V8 in futuro ci saranno ancora muscle car Dodge a motore termico

“La piattaforma Charger/Challenger e il suo motore HEMI scompaiono dopo il 2023. Il sostituto senza nome [quello che ora è noto come il Charger Daytona SRT Concept ] sarà BEV”.

Tuttavia, con la stessa rapidità con cui è stata rilasciata tale dichiarazione, è iniziata a circolare una nuova voce. Secondo fonti Stellantis vicine a Mopar Insider, le muscle car a combustione non sono morte del tutto, ma semplicemente non avranno più il motore V8. Presumibilmente, il nuovo Charger e Challenger 2024 sarà venduto in forma ICE e BEV. Il V8 è sicuramente vicino al suo addio, ma le nuove muscle car potrebbero invece avere un altro potente motore termico.

Secondo quanto riferito, le nuove auto avranno due varianti dello stesso motore: il nuovo motore turbo a sei cilindri in linea Hurricane di Stellantis. Mentre marchi come Jeep e Ram non sostituiranno il V8 con il nuovo sei cilindri in linea, Dodge lo farà, come si diceva già a dicembre 2021.

La versione standard di questo motore Hurricane dovrebbe erogare circa 400 CV. Una versione più hardcore ad alto rendimento (HO) potrebbe sostituire efficacemente il 6.4 Hemi di Dodge. In questo caso i cavalli sarebbero oltre i 500. Mopar Insiders sostiene che il motivo del passaggio a questo motore sono, prevedibilmente, le emissioni.

Entrambi i propulsori emettono il 15% in meno di emissioni dallo scarico rispetto all’Hemi e lo fanno consumando meno carburante. Negli USA però non tutti sono convinti di questa ipotesi. Per il momento però Dodge non ha aggiunto altro. Vedremo che notizie arriveranno in proposito nelle prossime settimane.

