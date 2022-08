Jeep B-SUV: prima immagine degli interni

Jeep lancerà presto un nuovo modello. Si tratta del cosiddetto Jeep B-SUV, un crossover compatto per il momento ancora senza nome, un’auto che arriverà anche in una versione completamente elettrica. Oggi possiamo mostrarvi gli interni della piccola auto della casa automobilistica americana.

Jeep B-SUV: prime immagini degli interni del nuovo modello che debutterà a ottobre

Questa nuova Jeep B-SUV uscirà dalla linea di produzione dello stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. La vettura dovrebbe essere presentata in ottobre al Salone dell’auto di Parigi 2022, mentre la sua commercializzazione partirà nel corso del primo trimestre del 2023.

Guardando le prime immagini degli interni di questo atteso veicolo, notiamo che la vettura ha un abitacolo molto diverso rispetto a quello delle attuali Jeep. La cosa che spicca maggiormente guardando questa foto è il fatto che l’infotainment è ora gestito da un tablet sospeso, e non da uno schermo integrato nel profilo della plancia, come sulla Jeep Renegade.

Ricordiamo che questo modello si potrebbe chiamare Jeep Jeepster anche se al momento non vi sono notizie certe. L’auto arriverà in versione completamente elettrica ma dovrebbero essere previste anche versioni con motore a combustione. Si tratterà della nuova entry level di Jeep con misure più compatte rispetto alla Renegade. Da questo modello l’auto si dovrebbe differenziare anche per un stile più ricercato e meno avventuriero.

Insomma siamo in presenza di un modello pensato soprattutto per la guida in città. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo SUV, che sarà il primo modello 100 per cento elettrico ad essere commercializzato dalla casa americana di Stellantis nel corso della sua lunga storia.

