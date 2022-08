Ferrari vince il campionato World Challenge Am con Triarsi Competizione

Ferrari ha completato un weekend in grande stile domenica a Road America, conquistando la classe Am nel GT World Challenge America powered by AWS.

Onofrio Triarsi e Charlie Scardina hanno guidato la classe fino in fondo con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°23 di Ferrari of Central Florida / Ferrari of Tampa Bay / 1337 / Elev8 in rotta verso la loro ottava vittoria consecutiva in Am. È stata la 23ª vittoria di classe consecutiva per il cavallino rampante, che ha conquistato il titolo Am per il secondo anno consecutivo.

Ferrari: vittoria nella classe Am del GT World Challenge America powered by AWS

Triarsi è partito dalla pole Am e si è piazzato 10° sulla griglia di partenza. Ha mantenuto quella posizione durante le prime fasi della gara poiché Scardina ha preso il sopravvento a metà gara, rientrando in gara 13° assoluto a 44 minuti dalla fine. Si è poi fatto strada nella Pro-Am, finendo ottavo assoluto mentre doppiava il concorrente Am al secondo posto.

Onofrio Triarsi ha dichiarato che è stata una bella sensazione vincere il campionato. Essere una nuova squadra in GT3 senza esperienza è stata una grande sfida, ma avere questo risultato per il loro primo anno in GT3, e il loro primo anno che finisce qui è davvero bello. La squadra ha fatto un ottimo lavoro ed è stato duro arrivare qui. Sono contenti di questo risultato ottenuto.

Mentre la Ferrari guidava ogni giro, ha subito lievi danni dal contatto nel primo giro, con lo scarico che ha formato una macchia nera sul paraurti posteriore rosso dell’auto. Nonostante i problemi, Scardina è riuscito a girare i giri entro 6-10esimi dai suoi tempi di qualificazione verso la fine della gara.

Charlie Scardina si è detto soddisfatto della fine della corsa, ma alla fine stava diventando un po’ discutibile. È stato per lui davvero fantastico assicurarsi un campionato insieme a Onofrio.

Il sabato è stato ricco di azione per Triarsi e Scardina

I festeggiamenti di domenica sono seguiti a un sabato ricco di azione in cui Triarsi e Scardina hanno conquistato la vittoria nella categoria Am, la 22ª consecutiva per la Ferrari nella categoria. Scardina si è qualificato con la pole Am e sesto assoluto. Ha evitato un incidente al primo giro per prendere il quinto posto assoluto ed era sesto quando si è fermato ai box a 48 minuti dalla fine.

Triarsi è arrivato settimo al pit stop. La squadra ha avuto paura a 12 minuti dalla fine. Non avendo rifornito completamente la 488 GT3 Evo 2020 durante il pit stop iniziale, Triarsi è stato costretto a rientrare ai box per un rifornimento a fine gara.

La squadra aveva programmato di rientrare ai box durante la pioggia prevista, ma la tempesta non si è concretizzata. Nonostante la sosta in più, Onofrio Triarsi è comunque arrivato 11° assoluto, vincendo la classe con 53.818 secondi.

Mentre Triarsi Competizione è entrata anche nella categoria GT World America Pro-Am con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°13 di Ferrari of Central Florida, Ferrari of Tampa Bay, 1337, DavidSW di Justin Wetherill e Ryan Dalziel, un grave incidente nella sessione di prove libere della seconda GT America di venerdì ha comportato il ritiro della squadra per tutta la durata del fine settimana.

Il campione in carica dell’Am AF Corse è entrato nella Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Cambridge, vincitrice di Sonoma, di Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald, ma si è ritirato dall’evento.