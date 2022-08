Sainz crede ancora nel titolo: “Tutto è ancora possibile”

Carlos Sainz non perde la speranza nella lotta per la Coppa del Mondo in questa stagione. Il madrileno sottolinea che fino a quando non ci saranno opzioni matematiche per vincere il titolo, continuerà a sognare, perché nel 2022 stanno succedendo molte cose e le gare non sono così prevedibili come in passato.

Sainz crede ancora nel titolo per lui e per la Ferrari

Sainz tornerà dalle vacanze al quinto posto con 102 punti dietro Max Verstappen in Coppa del Mondo. La distanza tra lui e il leader sembra troppo grande, ma lo spagnolo assicura che finché le statistiche non diranno il contrario, continuerà a sognare il titolo. Nel 2022 sono successe molte cose in ogni gara, quindi non perdere la speranza.

“Statisticamente tutto è possibile, le mie intenzioni non sono cambiate. Prendo parte ad ogni weekend di gara con l’obiettivo di vincere la gara, è un anno pazzesco, ci sono tanti cambiamenti e ciò mi fa credere che tutto può succedere. È una stagione diversa e nelle gare possono succedere molte cose”, ha spiegato Sainz in un’intervista al sito ufficiale della Formula 1.

Sainz è consapevole di aver perso gran parte delle sue possibilità di titolo all’inizio dell’anno, con i suoi ritiri in Australia e Imola. La cosa positiva è che dal Canada, Carlos ha fatto un passo avanti e ora è in grado di lottare fianco a fianco contro i migliori ogni fine settimana. Alla Ferrari sono contenti della sua prestazione e sperano che continui in questo modo durante la seconda metà del 2022.

“Quest’anno, all’inizio della stagione, ero già a 50 punti dai primi ed è difficile candidarmi al titolo. Certo, se guardi alle ultime gare, penso di essere a un livello molto simile ai migliori, sento di essere proprio lì, riconosco di aver pagato il prezzo ad inizio stagione, ma tutti in Ferrari sono contenti dei miei risultati, hanno visto i miei progressi con la macchina ”.

Sainz, infine, plaude al grande lavoro svolto dalla Ferrari nell’affrontare questa prima stagione con il nuovo regolamento. Lo spagnolo ricorda che lottare contro una squadra affermata e vincente come la Red Bull non è mai facile.

“La squadra si è comportata ad un livello molto alto e stiamo combattendo contro una squadra davvero forte come la Red Bull. Abbiamo fatto molti progressi negli ultimi due anni e la strategia è sempre un argomento interessante. Le persone discutono sempre sulle nostre strategie, ma è per il fatto di far parte della Ferrari, tutti i nostri messaggi radio vengono trasmessi “, ha commentato Carlos per concludere.

