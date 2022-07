Sainz prevede che anche Verstappen farà errori come Leclerc

Carlos Sainz ha previsto che Max Verstappen commetterà un errore nel finale di gara, come ha fatto Charles Leclerc alla curva 11 del Gran Premio di Francia. In testa e cercando di contrastare un tentativo di sorpasso di Verstappen, Leclerc ha mandato in testacoda la sua Ferrari contro la barriera al 18° giro e non è riuscito a proseguire dopo un primo impatto di muso.

Sainz difende Leclerc per il suo errore e dice che prima o poi anche Verstappen farà qualche sbaglio

Gli incidenti hanno segnato la stagione della Ferrari e lo stesso Sainz è uscito allo stesso modo da una gara senza alcun contatto con un’auto rivale in Australia. In questa occasione, può capire perché il suo compagno di squadra ha commesso l’errore che ha fatto e mentre Verstappen fino ad ora non ha commesso errori in questa stagione garantendosi un vantaggio di 63 punti nel campionato del mondo, Sainz crede che non rimarrà necessariamente così.

“È una curva difficile”, ha detto Sainz ai giornalisti dopo la gara. “Siamo stati molto veloci come squadra per tutto il weekend in quella curva, è lì che siamo stati molto forti. “Penso che in testa quest’anno stiamo spingendo al massimo e non lasciando nulla sul tavolo, e errori del genere possono accadere perché stiamo davvero spingendo al massimo. È pazzesco i rischi che stiamo correndo, quanto stiamo spingendo e anche io ho già commesso un errore in una gara.

“Charles ne ha fatto uno oggi, Max alla fine ne farà uno, sono cose che possono succedere.” Le possibilità di Sainz di finire terzo erano incentrate sul fatto che le sue gomme sarebbero durate per gli ultimi 11 giri dopo aver superato Sergio Perez per quella posizione e c’era un disaccordo tra pilota e squadra sul fatto che potesse arrivare alla fine senza un’altra sosta.

“Ho detto loro che non pensavo fosse possibile arrivare alla fine, ma poi ho superato Checo e sono arrivato in P3”, ha spiegato Sainz. “A quel punto ho pensato ‘proviamo a salire sul podio’ perché sapevo che un pit-stop mi sarebbe costato 32 secondi. “Alla fine hanno più numeri di me, quindi ho seguito le istruzioni per il pitting e sono sicuro che le analizzeremo insieme, mi spiegheranno perché hanno preso la decisione”.

