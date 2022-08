Stellantis testa le auto anche in 3D e 4D per migliorare la sicurezza

Nell’ambizione di consolidarsi come tech car company, il gruppo Stellantis scommette su vari dispositivi che includono anche la realtà aumentata e virtuale per fornire sicurezza, affidabilità e scalabilità nella produzione di veicoli. L’utilizzo di dispositivi tecnologici viene adottato dall’azienda anche per abilitare i progetti di decarbonizzazione previsti per i prossimi anni.

Stellantis usa anche la realtà aumentata per migliorare la sicurezza delle sue auto

In una visita alla sede dell’organizzazione in Sud America, a Betim, nella regione metropolitana di Belo Horizonte, la stampa brasiliana ha potuto visitare le stanze e gli spazi dove vengono progettate e testate le auto, prima ancora di arrivare alla produzione e capannoni di pittura. Con sistemi all’avanguardia, ci sono circa 2.000 dipendenti, tra ingegneri, tecnici e progettisti.

Professionisti che operano nelle aree di Tech Center e Design Center nello sviluppo di automobili. Una delle aree principali è il Centro Virtuale, reso possibile con un investimento di 4,1 milioni di R$. Lo spazio integra le aree ingegneristiche nella costruzione virtuale del veicolo e consente, dalla visualizzazione di immagini dei veicoli in occhiali 3D su uno schermo da 150 pollici, immagini del veicolo nel suo insieme.

Le apparecchiature, alcune esclusive del gruppo, consentono ai professionisti di controllare tutti i collegamenti elettrici, unire le parti e persino l’assemblaggio di ogni articolo del motore. I professionisti che lavorano nella produzione vengono portati nello spazio per controllare l’installazione di parti, strumenti necessari per il montaggio e altri aspetti che aiutano nel montaggio del veicolo.

Nello spazio vengono verificate anche le condizioni ergonomiche dei sedili, il distanziamento tra i sedili e altri aspetti legati al comfort e all’esperienza dei clienti con il prodotto. Il lavoro sul Centro Virtuale viene svolto in più fasi e non è stata fissata una scadenza per il completamento. Solo dopo tutto il benestare del team presente in laboratorio, che non ci sono guasti e non necessita di modifiche, l’auto viene inviata alla linea di produzione.

Oltre alla visualizzazione 3D, esiste ancora un altro dispositivo che utilizza la realtà virtuale 4D. Utilizzando una visiera e due joystick, gli ingegneri possono simulare tutti i movimenti del cliente durante l’utilizzo dell’auto, come l’apertura di portiere, cofano, vano portaoggetti, regolazione dei sedili, la sensazione di essere all’interno del veicolo. Le dimensioni sono calcolate utilizzando uno scanner per garantire il 100% di assertività nell’interazione tra il fisico e il virtuale.

Il CIO e leader della Digital Transformation di Stellantis in Sud America, André Souza Ferreira, spiega che attualmente Stellantis lavora alla ricerca di strumenti tecnologici in grado di aggiungere valore ai prodotti e al cliente.

Tra i progressi tecnologici, Stellantis si sta anche muovendo verso la decarbonizzazione della produzione. Il piano globale recentemente annunciato, Dare Forward 2030, prevede la

completa decarbonizzazione dell’intero ciclo entro il 2038, con una riduzione del 50% già nel 2030. E parte del contributo al raggiungimento dell’obiettivo verrà dall’incorporazione della tecnologia, come previsto dal CIO André Souza Ferreira.

Quando si pensa alla composizione dei veicoli, il gruppo include anche l’ etanolo nell’elenco delle possibilità per l’elettrificazione delle automobili. Il gruppo punta ad avere il 20% della flotta di auto già alimentate da elettricità in Brasile entro il 2030 e il carburante derivato dalla canna da zucchero è visto come una parte fondamentale della produzione di ibridi che mescolano motori elettrici a combustione di etanolo.

“L’etanolo è un vantaggio strategico per il Brasile per una propulsione più pulita. Considerando

il concetto well-to-wheel (in questo caso, dal campo alla ruota), l’etanolo è altamente efficiente in termini di emissioni, perché la canna da zucchero nel suo ciclo di sviluppo dell’impianto assorbe dal 70% all’80% di CO2 rilasciata nella produzione e combustione di carburante etanolo”, spiega João Irineu Medeiros, Direttore della conformità e della regolamentazione dei prodotti di Stellantis.

