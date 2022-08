Stellantis: la crisi dei microchip costringe ad un altro stop lo stabilimento di Vigo

Ennesima fermata allo stabilimento Stellantis di Vigo a causa della crisi del microchip. L’azienda guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares e nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel gennaio del 2021 ha informato i suoi dipendenti che interromperà tutta la sua produzione durante questo fine settimana per mancanza di componenti.

Si ferma ancora lo stabilimento Stellantis di Vigo che aveva appena ripreso la produzione

In questo modo Stellantis sospende temporaneamente l’attività a distanza di soli due giorni dal rientro dalle vacanze estive. L’azienda giustifica la decisione per cause di “forza maggiore”, a seguito della mancanza di forniture, motivo per cui lascerà l’attività di montaggio in stand-by (non nel resto delle linee) nei due sistemi dell’impianto, entrambi il sabato come la domenica.

La fabbrica galiziana del gruppo Stellantis che come dicevamo poc’anzi si è formato dopo la fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles si ritrova ancora una volta con un ostacolo sulla strada dopo una ripresa dell’attività questa settimana che l’aveva portata a toccare i 2.300 veicoli di produzione giornaliera. La produzione dei due sistemi (dedicati a furgoni e SUV) dovrebbe riprendere l’attività lunedì prossimo, 22 agosto, durante il turno delle 06:00.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare da Vigo notizie importanti a proposito della ripresa della produzione. Ricordiamo che la crisi del microchip è un problema che sta creando grossi grattacapi non solo al gruppo Stellantis ma un po’ a tutto il settore dell’industria automobilistica a livello globale.

