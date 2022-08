Ram 1200: c’è chi lo immagina così

Kleber Silva, il pixel master brasiliano meglio conosciuto come KDesign AG questa volta ha deciso di ipotizzare quello che secondo lui potrebbe essere l’aspetto del nuovo pickup compatto Ram 1200 che la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha intenzione di lanciare in Brasile probabilmente già nel corso del prossimo anno.

Ecco come potrebbe essere il futuro pickup compatto Ram 1200 che debutterà l’anno prossimo

Questo modello di Ram, che forse sarà commercializzato anche in Nord America, dovrebbe essere presentato entro la fine del 2023, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni apparse sul web a proposito del suo debutto. Come appare evidente dalle immagini che vi mostriamo, l’artista digitale brasiliano ha preso spunto dall’attuale entry level della gamma RAM, il pickup Ram 1500, per immaginare come sarà questo modello quando finalmente sarà stato ufficialmente presentato.

Ram 1200 che sarà prodotto in Brasile presso lo stabilimento Stellantis di Goiana avrà molto in comune con il pickup Fiat Toro. Anche le dimensioni dei due modelli dovrebbero essere abbastanza simili. Questo pickup sarà il quinto modello ad essere realizzato sulla piattaforma Small Wide 4×4 dal gruppo Stellantis.

Ancora non si sa molto della gamma dei motori di Ram 1200. Sembra però probabile che questo veicolo possa proporre motori turbodiesel da 2.2 litri e turbo benzina da 2 litri. Maggiori dettagli sul suo debutto sono attesi già nel corso dei prossimi mesi. Vi aggiorneremo naturalmente non appena avremo notizie più precise in merito. Quello che è sicuro è che con questo modello Stellantis intende lanciare definitivamente il marchio ram in Brasile dopo l’ottima accoglienza ricevuta da Ram 1500.

