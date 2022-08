Peugeot 3008 e 5008: tra le auto più rubate in Francia e Belgio

Da diversi mesi le autorità francesi e belghe avvisano di furti in netto aumento di Peugeot 3008 e 5008, fenomeno che non sembra rallentare nonostante il recente arresto di diversi presunti criminali. In questa estate 2022, la Peugeot 3008 sembra essere un obiettivo privilegiato di alcune reti criminali, in Francia ma anche in alcuni paesi di confine come il Belgio.

In Francia e Belgio i ladri fanno strage di Peugeot 3008 e 5008

La polizia di Nivelles ha quindi recentemente avvertito i proprietari di stare molti attenti in seguito ad un’impennata di furti del SUV compatto della casa del leone, che da diversi anni è particolarmente preso di mira dalla criminalità organizzata. Anche il suo fratello maggiore Peugeot 5008 è molto popolare tra i criminali, così come il loro cugino DS 7 Crossback.

A metà del mese di luglio 2022, sei giovani, tra cui tre minorenni, sono stati arrestati nella regione parigina (Seine-Saint-Denis, Oise e Val d’Oise), sospettati del furto di una decina di Peugeot 3008 nell’Île-de-France. L’indagine che ha portato al loro arresto, iniziata all’inizio dello scorso mese di giugno, ha portato alla scoperta di una rete specializzata nell’occultamento di 3008 ma anche di 5008, rubate per essere portate in Africa.

I veicoli, trafugati anche a Hauts-de-Seine e Yvelines, sono stati sottratti ai loro proprietari secondo la stessa procedura secondo la Gazette du Val d’Oise. I ladri hanno identificato il loro obiettivo in anticipo, quindi lo hanno preso di mira di notte forzando la porta con un cacciavite prima di accendere l’auto senza chiave utilizzando apparecchiature informatiche.

I ladri erano anche dotati del necessario per codificare la chiave di ogni macchina. Prima di attraversare il Mediterraneo, le auto sono passate per la Germania o il Belgio da dove sono state imbarcate su navi pronte per trasportarle.

Secondo la polizia di Nivelles-Genappes in Belgio, le Peugeot 3008 sono tra le auto più rubate dall’inizio di agosto in tutto il Paese.

“Cerchiamo di controllare il territorio con le nostre pattuglie ma non possiamo essere ovunque nello stesso momento. Quindi considerate, se ne avete la possibilità, di parcheggiare il proprio veicolo in un garage e installare un allarme nella propria auto “, ha scritto sui social la polizia.

Ricordiamo che per difendersi da questo tipo di furto, l’uso di una leva di bloccaggio del volante o di un altro blocco meccanico può rallentare e quindi scoraggiare i ladri.

