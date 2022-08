Maserati GranTurismo Folgore: prime foto senza veli per l’elettrica

La Maserati GranTurismo Folgore è sicuramente una delle novità più attese in assoluto nel mondo dei motori in questo 2022. Il suo debutto ufficiale dovrebbe infatti avvenire nei prossimi mesi mentre la commercializzazione vera e propria prenderà il via nel corso dei primi mesi del 2023. A proposito di questo modello dopo innumerevoli foto spia del prototipo con vari camuffamenti, nelle scorse sono apparse in rete le prime foto spia senza veli della versione di produzione dell’atteso modello.

A Pebble Beach prime immagine senza veli per la nuova Maserati GranTurismo Folgore

Gli scatti provengono da Pebble Beach in California dove la nuova Maserati GranTurismo Folgore è stata immortalata in una stazione di ricarica per auto elettriche accanto ad una Tesla Model 3. Come possiamo notare guardando queste immagini, il design del modello di Maserati ricalca fedelmente quelle che sono le caratteristiche e gli elementi distintivi degli ultimi veicoli lanciati sul mercato dalla casa automobilistica del Tridente.

Ricordiamo che questa vettura si trova in California in quanto nei prossimi giorni prenderà parte alla Monterey Car Week. Probabilmente in quella occasione avverrà il debutto ufficiale del nuovo modello. Ricordiamo che questa vettura disporrà di trazione integrale e sarà spinta da ben tre motori elettrici collegati a una batteria con architettura da 800 Volt per 1.200 CV complessivi.

Questo dovrebbe garantire prestazioni davvero importanti. Si parla infatti di un’accelerazione da 0 a 100 in poco più di due secondi e una velocità massima superiore ai 300 km orari. Ricordiamo che questa vettura sarà la terza importante novità per Maserati in questo 2022. La casa automobilistica del Tridente a marzo aveva svelato il SUV Maserati Grecale mentre a fine maggio ha mostrato le prime immagini della versione cabrio della MC20 denominata Maserati MC20 Cielo.

