Formula 1: approvati i nuovi regolamento sulle PU per il 2026

La FIA ha rilasciato sul proprio portale ufficiale una nota dove annuncia l’approvazione dei nuovi regolamenti sulle power unit, le quali entreranno in vigore a partire dalla stagione 2026 di Formula 1. Inoltre, il Consiglio Mondiale ha assunto delle scelte importanti inerenti alle modifiche sul quadro tecnico 2022-2023.

Formula 1, le nuove direttive tecniche sulla power unit: saranno valide a partire dal Campionato del Mondo 2026

In merito ai motori 2026, le future disposizioni normative verteranno sui seguenti principi guida: le PU 2026 avranno performance simili a quelle attuali, sfruttando unità a combustione interna V6 a elevata potenza ed elevati regimi, scongiurando una differenziazione troppo marcata per favorire una maggiore guidabilità; tali propulsori riceveranno un incremento della distribuzione di energia elettrica fino al 50 per cento e utilizzeranno carburante sostenibile al 100 per cento; le direttive finanziarie attinenti alle PU del futuro ridurranno i costi globali per le compagini pur preservando lo spirito avanguardista sotto il profilo tecnologico, tratto distintivo della Formula 1; attrarre nuovi motoristi per alzare il tasso di sfida.

Oltre ai regolamenti 2026, si sono apportati dei correttivi circa il biennio 2022-2023. In tal senso si sono assunte delle decisioni focalizzate sul fenomeno del porpoising e il miglioramento del roll hoop, a seguito dell’incidente che ha coinvolto l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou nel Gran Premio della Gran Bretagna.

Relativamente al porpoising, la Federazione andrà a misurare il fenomeno a cominciare dal GP del Belgio (in calendario a Spa-Francorchamps nell’ultimo fine settimana di agosto). L’aspettativa è che i team operino al di sotto di una determinata soglia cosicché il proprio veicolo sia da ritenersi sicuro. Allo scopo, saranno introdotte delle modifiche per ridefinire i requisiti di rigidità dei fori e della tavola. Dal 2023 in poi i bordi del fondo saranno alzati di 15 mm e pure la rigidità del bordo del diffusore crescerà.

In aggiunta, dal 2023 la FIA pretenderà una rivisitazione della zona superiore del roll-hoop. Che sarà arrotondata per diminuire la possibilità di lasciare solchi nell’asfalto, quanto accaduto sul circuito di Silverstone con la vettura di Zhou. Una modifica supplementare è disposta per assicurare un’altezza minima per il punto di applicazione nel corso della prova di omologazione.