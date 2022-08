Fiat Argo 2023 richiamata per problemi al cruscotto

Fiat Argo 2023 è appena arrivata sul mercato in Brasile ed è già protagonista di una campagna di richiamo. I proprietari di alcune unità di questo veicolo sono stati chiamati, a partire da questo lunedì 15 agosto, a programmare una visita presso una delle concessionarie della principale casa automobilistica italiana per un’eventuale sostituzione del cablaggio del quadro strumenti del veicolo.

Fiat Argo 2023: richiamate in Brasile alcune unità del recente modello di Fiat

“È stata individuata la possibilità che il pezzo subisca un guasto in fase di montaggio e, di conseguenza, l’eventuale attivazione o disattivazione spontanea di alcuni sistemi del veicolo come airbag guidatore, tasti freccia, chiave in loco e comandi al volante, consentendo il verificarsi di incidenti con danni materiali, fisici gravi o addirittura mortali agli occupanti del veicolo e/o a terzi”, afferma la casa automobilistica di Torino in un comunicato che è stato diffuso nelle scorse ore.

La campagna coinvolge 1.947 unità di Fiat Argo 2023, con numero di telaio (non sequenziale, ultime otto cifre) da PYL97561 a PYM15007, prodotte tra il 7 aprile e il 30 luglio 2022. Il tempo di riparazione stimato è di circa 5 ore.

Per consultare i numeri di telaio coinvolti o ottenere maggiori informazioni, il titolare può accedere al sito web del marchio o contattare il Centro Assistenza Clienti Fiat tramite WhatsApp (31) 2123-6000 o telefono 0800-707-1000.

Ricordiamo che Fiat Argo 2023 è la versione aggiornata del celebre modello della casa italiana che in Brasile da quando è arrivata si è subito dimostrata un vero e proprio successo commerciale. Non è un caso che ormai da molti anni la vettura risulta essere una delle più vendute in assoluto sul mercato. Vedremo dunque a proposito di questo richiamo quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni dalla principale casa automobilistica italiana.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500 Spiaggina Carrozzeria Boano: all’asta la “rarità” di Gianni Agnelli