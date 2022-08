Dodge Challenger diventa ufficialmente una decappottabile

Le concessionarie di Dodge offriranno la possibilità di trasformare la Dodge Challenger 2022 in una decappottabile tramite Drop Top Customs, il più antico costruttore di carrozzerie decappottabili presente negli Stati Uniti. Il nuovo processo di ordinazione consente ai clienti di effettuare ordini e ritirare il veicolo finito tramite gli showroom Dodge aderenti all’iniziativa.

Le concessionarie statunitensi del marchio di Stellantis hanno iniziato già ad accettare gli ordini a partire da oggi. Le modifiche apportate da Drop Top Customs saranno disponibili anche per il model year 2023, una volta che gli ordini saranno aperti.

Dodge Challenger: la muscle car adesso può essere convertita ufficialmente anche in cabrio

Il nuovo processo di realizzazione di una Challenger decappottabile è stato annunciato all’M1 Concourse di Pontiac (Michigan) durante il primo giorno della serie di eventi di tre giorni della Dodge Speed ​​Week, che comprendeva annunci e rivelazioni delle attuali muscle car del marchio americano.

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha detto che, mentre abbiamo spinto l’acceleratore verso il suo nuovo percorso di prestazioni, Dodge si sta anche divertendo con la celebrazione di decenni di potenza delle muscle car.

Quale modo migliore per commemorare quanto lontano è arrivato il marchio americano ​​che rendere più facile gli acquirenti della Dodge Challenger creare un look decappottabile che ricorda il passato.

Coloro che desiderano una Dodge Challenger cabrio possono riceverne una più velocemente, spedita dalla fabbrica a Drop Top Customs. I proprietari possono ordinare modifiche di terze parti tramite le concessionarie dello storico produttore di muscle car e poi ritirare la loro decappottabile completa presso lo showroom più vicino una volta che il veicolo è completo.

Storicamente, le Dodge Challenger decappottabili sono state offerte come veicoli di serie solo per due model year (1970 e 1971). A distanza di oltre mezzo secolo dopo, le concessionarie Dodge stanno aiutando i clienti a ordinare le decappottabili dei loro sogni attraverso un processo di trasporto semplice e integrato.

Gli interessati lavoreranno a stretto contatto con Drop Top Customs e la loro concessionaria Dodge per ordinare il veicolo che soddisfi le loro specifiche. Le concessionarie pianificheranno gli ordini di veicoli dei clienti non modificati da spedire direttamente dallo stabilimento Stellantis di Brampton (Ontario, Canada) a Drop Top Customs per le varie modifiche, fornendo tempi di realizzazione più efficienti e permettendo ai proprietari di prendere le chiavi dopo il completamento.

Drop Top Customs permette di convertire i model year 2022 e 2023 delle Dodge Challenger R/T, R/T Scat Pack e tutte le versioni della Challenger SRT. L’opzione cabriolet sarà disponibile al prezzo di 25.999 dollari (25.590 euro).