Mekies: “Le decisioni della Ferrari si discutono più fuori che dentro”

Il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, assicura che le decisioni strategiche del team del cavallino rampante vengono discusse più all’esterno tra i tifosi che all’interno della squadra. Il francese ricorda che la Formula 1 è un mondo molto complicato e quando la concorrenza è così alta, è molto difficile fare tutto bene e non sbagliare di tanto in tanto.

Le decisioni strategiche della Ferrari sono state sotto i riflettori più di una volta quest’anno, in particolare a Monaco e in Ungheria, anche se non sono passate inosservate nemmeno a Silverstone e in Francia. Mekies sottolinea che questi problemi hanno molte più ripercussioni all’esterno della squadra che all’interno e chiarisce anche che non c’è giorno in cui non cerchi di migliorare.

” Hai ragione a dire che si parla più fuori che dentro la Ferrari. La cosa più grave è che siamo sempre stati molto chiari, il nostro obiettivo è ottenere il miglior risultato per la squadra, che viene prima. Poi, ovviamente, ci sarà un momento in cui dovremo concentrarci più su un pilota che su un altro se la posizione nel Mondiale lo richiederà”, ha spiegato Mekies in un’intervista.

“Questo non significa che bisogna aspettare una certa differenza matematica, ma piuttosto arrivare al punto della stagione in cui pensiamo sia la cosa giusta da fare. Quest’anno abbiamo perso molti punti per affidabilità problemi vari e dobbiamo migliorare alcune cose”, ha insistito.

Mekies ha ripercorso la comunicazione di Riccardo Adami con Carlos Sainz durante il GP di Francia, in cui l’ingegnere italiano ha chiesto allo spagnolo di rientrare ai box nel bel mezzo di una bagarre in pista.

“Le comunicazioni radio sono state trasmesse mezzo minuto dopo rispetto a quando sono effettivamente avvenute. Se tornassimo in Francia, chiameremmo Carlos esattamente nel momento in cui lo abbiamo richiamato, il che dimostra quanto sia difficile oggi capire le ragioni che stanno dietro a ciascuna strategia. La pressione è massima, ma anche positiva, ci aiuta a migliorare gara dopo gara”, ha espresso Mekies in chiusura.

