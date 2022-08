Jeep Renegade, Compass e Commander: calo di prezzi ad agosto

Jeep ha annunciato una riduzione dei prezzi dei suoi tre SUV prodotti in Brasile, ossia Renegade, Compass e Commander, tutti costruiti sulla stessa piattaforma globale di Stellantis. La riduzione dovuta all’IPI, che è stata tagliata del 35% per oltre 4000 beni di consumo e poco più del 24% per le auto, ha aiutato il Jeep Renegade a scendere da 1019 R$ (191 euro) a 1381 R$ (260 euro).

La Jeep Compass, invece, ha avuto un calo di prezzo da 1304 R$ (245 euro) a 1564 R$ (294 euro) nelle versioni Flex e da 3515 R$ (662 euro) a 3830 R$ (721 euro) con motore diesel. Nel caso del Jeep Commander, la riduzione è compresa tra 1750 R$ (329 euro) e 2028 R$ (382 euro) nelle versioni Flex e da 4283 R$ (806 euro) a 4893 R$ (921 euro) con propulsore diesel.

Jeep Renegade, Compass e Commander: in Brasile calano i prezzi ad agosto

Questo vuol dire che adesso il Renegade parte da 128.971 R$ (24.296 euro), la Compass da 170.686 R$ (32.155 euro) e il Commander da 229.740 R$ (43.279 euro).

Dotati di un motore GSE (Global Small Engine) turbo da 1.3 litri, i Renegade, Compass e Commander erogano 180 CV di potenza usando la benzina e 185 CV con l’etanolo. In entrambi i casi abbiamo 270 Nm di coppia massima.

Le versioni diesel, invece, erogano 170 CV e 350 Nm grazie al motore diesel Multijet da 2 litri nella Compass. Nel Commander, la coppia è di 375 Nm. Tutti i modelli dello storico marchio americano dotati di cambio automatico a 6 rapporti nelle varianti Flex e a nove rapporti con trazione integrale nelle versioni diesel (tranne Renegade).

Ecco tutti i prezzi nel dettaglio:

Jeep Renegade

Sport 1.3 Turbo Flex 2023: 128.971 R$ – 24.296 euro – (anziché 129.990 R$ – 24.488 euro)

Longitude 1.3 Turbo Flex 2023: 144.435 R$ – 27.209 euro – (anziché 145.490 R$ (27.408 euro)

S 1.3 Turbo Flex 4×4 2023: 167.768 R$ – 31.605 euro – (anziché 169.090 R$ – 31.854 euro)

Trailhawk 1.3 Turbo Flex 4×4 2023: 167.771 R$ – 31.605 euro – (anziché 169.090 R$ – 31.854 euro)

Jeep Compass

Sport 1.3 Turbo Flex AT 4×2 2023: 170.686 R$ – 32.155 euro – (anziché 171.990 R$ – 32.400 euro)

Longitude 1.3 Turbo Flex AT 4×2 2023: 177.309 R$ – 33.402 euro – (anziché 178.690 R$ – 33.662 euro)

Limited 1.3 Turbo Flex AT 4×2 2023: 195.926 R$ – 36.909 euro – (anziché 197.490 R$ – 37.204 euro)

S Series 1.3 Turbo Flex AT 4×2 2023: 218.555 R$ – 41.172 euro – (senza riduzione)

Longitude 2.0 Diesel AT 4×4 2023: 220.275 R$ – 41.496 euro – (anziché 223.790 R$ – 42.159 euro)

Limited 2.0 Diesel AT 4×4 2023: 239.770 R$ – 42.159 euro – (anziché 243.590 R$ – 45.889 euro)

Trailhawk 2.0 Diesel AT 4×4 2023: 239.760 R$ – 45.167 euro – (anziché 243.590 R$ – 45.889 euro)

S 4xe 1.3 T270 PHEV AT 4×4 2023: 349.990 R$ – 65.933 euro – (senza riduzione)

Jeep Commander