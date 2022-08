Nuova Maserati GranTurismo: avvistata la versione con motore termico

Un prototipo della nuova Maserati GranTurismo, futura generazione del celebre modello, è stato avvistato al Nurburgring per alcuni giri veloci e poi affrontare il famoso circuito tedesco, solo che invece di essere dotato di un propulsore silenzioso, questo esemplare era dotato di un motore a combustione.

Un video mostra il prototipo della nuova Maserati GranTurismo con motore termico al Nurburgring

Oltre all’inconfondibile rombo del motore, che questa è la nuova Maserati GranTurismo termica lo si è intuito dalla presenza di tubi di scarico quad, ma a parte questo, il prototipo immortalato appare del tutto simile alle versioni elettriche a batteria che abbiamo visto all’aperto in questi ultimi mesi. Tuttavia, una volta che sarà presentato in anteprima, ci aspettiamo che abbia almeno paraurti leggermente diverso, e forse anche nuove ruote e nuovi rivestimenti interni e finiture.

La potenza dovrebbe essere fornita dal motore Maserati Nettuno, un motore V6 da 3,0 litri con doppio turbocompressore e potenza e coppia che per quanto riguarda questo modello non sono state per il momento rivelate. Forse non conosciamo tutti dettagli più succosi per ora, ma una cosa è certa, ed è il fatto che la nuova Maserati GranTurismo, così come la GranCabrio, suona molto bene.

Per quanto riguarda i modelli elettrici a batteria, come sappiamo, questi aggiungeranno il suffisso Folgore. Sono pensati per racchiudere non meno di tre motori elettrici, con una potenza combinata nominale di circa 1.200 CV. Ciò renderà le versioni GranTurismo e GranCabrio Folgore le vetture Maserati da strada più potenti di sempre. Lo sprint da 0 a 100 km/h dovrebbe richiedere meno di 3 secondi e la velocità massima potrebbe superare i 300 km/h.

Rapporti precedenti hanno parlato di una possibile presentazione delle versioni motorizzate ICE prima della fine del 2022. La Folgore a emissioni zero potrebbe seguirle circa sei mesi dopo, ma tenete presente che nessuna delle due informazioni è stata ancora confermata da Maserati. Quindi ovviamente il tutto va preso con estrema cautela in attesa di notizie ufficiali.

