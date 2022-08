Stellantis: dopo l’addio a GAC potrà avvenire il rilancio in Cina?

Stellantis e GAC hanno recentemente confermato che avrebbero chiuso la loro joint venture in difficoltà per la costruzione di modelli Jeep in Cina. Questo, secondo alcuni analisti, rappresenta un altro chiodo nella bara degli sforzi di Stellantis di riconquistare la quota di mercato di cui godeva nel paese, che ora è scesa a meno dell’uno per cento. Tuttavia, dove c’è una sfida, potrebbe esserci anche un’opportunità per Stellantis, perseguendo la sua cosiddetta strategia “asset-light”, come evidenziato nel suo piano industriale 2030.

Stellantis: ecco perchè l’addio a GAC potrebbe migliorare le cose in Cina

In precedenza, la JV GAC-Stellantis gestiva due stabilimenti, uno a Changsha e un altro a Guangzhou, costruendo modelli di SUV per la vendita locale, inclusi i modelli Cherokee, Compass e Renegade venduti a livello globale. Lo stabilimento di Changsha ha anche costruito la Jeep Grand Commander, solo per il mercato cinese, un SUV a tre file costruito per soddisfare la domanda di SUV premium di grandi dimensioni in Cina ma non correlato alla più lussuosa Jeep Wagoneer a tre file recentemente lanciata sul mercato nordamericano.

La joint venture ha trovato eccezionalmente difficile invertire la riduzione della quota di mercato cinese di Jeep e Stellantis, portando a un eccesso di capacità nei suoi stabilimenti. Ciò ha visto la coppia annunciare che lo stabilimento di Guangzhou sarebbe stato chiuso entro marzo 2022, per allineare meglio la capacità di produzione cinese con le vendite.

Tuttavia, ulteriori acque agitate si prospettano. Nel 2018, il governo cinese ha annunciato una modifica delle regole per il 2022 che regolano il modo in cui gli OEM stranieri potrebbero operare nel paese nel tentativo di incoraggiare maggiori investimenti. In particolare, ha consentito loro di possedere più del 50% di una joint venture di produzione automobilistica, con Tesla e BMW-Brilliance che hanno approfittato del cambiamento. Ciò ha portato Stellantis ad annunciare che avrebbe aumentato la sua partecipazione nella joint venture GAC dal 50% al 75% nel gennaio 2022.

Stranamente, l’annuncio di Stellantis è stato poi seguito da una dichiarazione del GAC secondo cui non aveva approvato la notizia rilasciata da Stellantis e che l’accordo proposto non era stato formalmente firmato. Ciò è avvenuto pochi mesi prima dell’annuncio di luglio dello scioglimento completo della JV, portando a termine la storia manifatturiera di Jeep in Cina lunga quasi quattro decenni.

Sebbene questa sia generalmente una perdita per Stellantis e sottolinei la continua incapacità del gruppo di assicurarsi un posto nel mercato cinese, potrebbe esserci un’opportunità per adattare meglio la propria strategia alle realtà del mercato.

In primo luogo, Stellantis avrà ancora i suoi concessionari nel paese, che ora possono concentrarsi esclusivamente sulla vendita di veicoli importati di alto valore, piuttosto che cercare di vendere volumi più elevati di prodotti di fabbricazione cinese che per lo più non sono riusciti ad attirare acquirenti. Ciò potrebbe significare che la formazione Jeep in Cina si sposterà verso l’alto, con modelli del calibro di Wagoneer, Grand Wagoneer e Grand Cherokee come probabili obiettivi per i clienti cinesi più ricchi.

Ciò è in linea con il piano aziendale “asset-light” di Stellantis per la Cina, consentendole di sbarazzarsi delle fabbriche improduttive che costruiscono prodotti non competitivi e di concentrarsi invece sulla vendita di un numero minore di veicoli più redditizi destinati a clienti più ricchi. Questo approccio potrebbe anche aiutare a ripristinare parte del prestigio del marchio Jeep in Cina se il suo profilo di acquirente medio diventerà più esclusivo.

