Zhou: “Quello che sta accadendo in Alpine dimostra che la mia scelta è stata giusta”

Guanyu Zhou ritiene che la situazione attuale di Oscar Piastri dimostra che ha avuto ragione a lasciare l’Alpine l’anno scorso. Al pilota cinese è stata data l’opportunità di firmare per l’Alfa Romeo e crede che il tempo gli abbia dimostrato che è stata una buona decisione.

Zhou contento di aver scelto Alfa Romeo alla luce di quanto accaduto in Alpine con Oscar Piastri

Guanyu Zhou è stato un pilota di Alpine fino a quando quest’anno non si è presentata l’opportunità di correre per l’Alfa Romeo. Ora, col senno di poi e vedendo la situazione di Oscar Piastri, pensa di aver fatto la cosa giusta andando via da lì il prima possibile.

Zhou è stato fino all’anno scorso parte della famiglia Alpine mentre lottava per il titolo di F2 contro Piastri. Ironia della sorte, anche se Oscar ha vinto il campionato e Zhou è arrivato terzo, è stato il cinese a fare il suo debutto in F1 per primo.

“Mi hanno liberato completamente. Tutto è andato bene perché il mio contratto è scaduto alla fine dello scorso anno e dipendeva da entrambi se volevamo continuare, ma poi c’è stata un’opportunità con Alfa Romeo”, ha detto Zhou a Racer.

Zhou è convinto di aver fatto la cosa giusta per non rimanere bloccato senza un sedile. “Quindi l’accordo era sicuramente di non continuare con l’Alpine perché non avevo alcuna certezza che avrei potuto avere un posto per il prossimo anno o quest’anno”, ha aggiunto.

“Alfa Romeo e Alpine sono grandi marchi in competizione, non solo in Formula 1 ma in generale, quindi non è stato facile uscire da Alpine, ma sono molto contento che sia andato tutto bene perché se fossi rimasto un altro anno sarei rimasto bloccato, proprio come Oscar, quindi non sarebbe stato il massimo per me. Penso di aver avuto una possibilità, quindi ci sono andato e penso che sia stata una buona decisione “, ha detto Zhou in conclusione.

Zhou è entrato in Alfa Romeo come unico esordiente del 2022, ma in Valtteri Bottas ha un compagno di squadra esperto da cui può imparare molto. Attualmente, Zhou è diciassettesimo in classifica con cinque punti.

