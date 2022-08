Binotto: “Ci saranno sviluppi alla parte ibrida prima del blocco”

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha dichiarato che introdurranno miglioramenti alla parte ibrida dell’auto prima del periodo di blocco che durerà fino al 2024. Binotto ha applaudito il lavoro del team nello sviluppo dell’auto e osserva che hanno deciso di dare la priorità alle prestazioni.

La F1-75 è una delle vetture più competitive in griglia, se non la più, ma l’affidabilità è stata il suo tallone d’Achille in questa stagione. Questo problema, infatti, è costato alla Scuderia fino a quattro ritiri, due dei quali mentre le sue monoposto erano in testa alla corsa.

Mattia Binotto ha dichiarato che introdurranno miglioramenti alla parte ibrida dell’auto prima del periodo di blocco

“Non credo che abbiamo spinto troppo perché spingere le prestazioni non è mai abbastanza, ma di certo diamo la priorità alle prestazioni rispetto all’affidabilità”, ha detto Binotto a Motorsport Italia in un’intervista. “Abbiamo spinto i limiti delle prestazioni oltre rispetto a un normale piano di affidabilità, poiché sapevamo che sarebbe stato importante ridurre il divario con i rivali prima di congelare i motori per quattro stagioni”, ha affermato.

Pertanto, Binotto non si fa scrupoli ad affermare di aver preferito sviluppare un’auto veloce per migliorare in seguito l’affidabilità. ” I problemi di affidabilità possono sempre essere risolti in seguito”, ha sottolineato. Ciò è in parte dovuto al fatto che alla fine di questa stagione lo sviluppo delle unità di potenza sarà congelato fino al 2024. Ma prima, Binotto ha indicato che introdurranno miglioramenti.

“Ci aspettiamo sviluppi nella parte ibrida prima dell’inizio del periodo di congelamento, ci stiamo lavorando, ma non sarà un punto di svolta”, ha affermato. L’introduzione di migliorie nella parte ibrida comporterà una nuova penalità per i piloti Ferrari, che sono stati già sanzionati entrambi per aver rilasciato una quarta power unit in questa stagione.

Oltre all’affidabilità, un altro punto controverso alla Ferrari quest’anno è la strategia di gara. Leclerc ha perso il podio a Monaco e in Ungheria per questo motivo e Sainz ha vissuto lo stesso al Paul Ricard.

Binotto non considera questo un punto debole della Scuderia e sottolinea che sono state solo decisioni “sfortunate”. “Penso di avere una grande squadra che si occupa di strategia e non credo sia questo il nostro punto debole.”

“Si è detto che a Monaco, Silverstone o Paul Ricard abbiamo avuto problemi di questo tipo, ma non vedo il gruppo come un problema, perché penso che abbiamo anche preso le decisioni giuste”, ha detto. “Dal mio punto di vista, credo siano state decisioni difficili, forse sfortunate, ma non sempre sbagliate “, ha aggiunto per chiudere.

Ti potrebbe interessare: Binotto: Ferrari non cambierà approccio nella seconda parte di stagione