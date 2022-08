Binotto: Ferrari non cambierà approccio nella seconda parte di stagione

Il boss della Scuderia Ferrari Mattia Binotto insiste sul fatto che non è necessario che il team cambi approccio quando la seconda parte della stagione inizierà in Belgio a fine agosto. Il team Ferrari ha iniziato la stagione 2022 in bellezza con Charles Leclerc che si è assicurato pole position, vittoria e giro più veloce nel primo round della stagione in Bahrain.

Secondo Binotto la Ferrari non ha bisogno di cambiare approccio nella seconda parte della stagione

Ma successivamente, problemi di affidabilità, errori strategici ed errori di guida sono costati molti punti al team di Maranello, visto che la sua rivale Red Bull ha gradualmente ampliato il gap nel Campionato Mondiale Costruttori, mentre Charles Leclerc, che ha guidato il campionato piloti per un po’ ora si ritrova con uno svantaggio di 80 punti su Max Verstappen.

Nonostante la pressione sempre crescente sulle sue spalle, Mattia Binotto insiste che la Ferrari non ha bisogno di cambiare approccio nella seconda parte della stagione: “Non c’è niente da cambiare, penso che sia sempre questione di fiducia, apprendimento, costruzione di abilità” ha dichiarato subito dopo il Gran Premio d’Ungheria vinto dal pilota della Red Bull Max Verstappen.

“Se guardo ancora ai risultati della prima parte di stagione, non c’è motivo di cambiare. Penso che dobbiamo solo capire cosa è successo in Ungheria e affrontarlo e cercare di essere competitivi, come abbiamo fatto finora in dodici gare. Quindi non c’è motivo per noi di non essere competitivi nel prossimo GP del Belgio”.

A nove gare dalla fine della stagione, la Ferrari è dietro la Red Bull di 97 punti nel campionato costruttori, mentre Charles Leclerc è dietro Max Verstappen di 80 punti nel campionato piloti. Quando gli è stato chiesto in quale stato d’animo si avvicina Leclerc alla seconda parte della stagione, Binotto ha risposto: “Penso che stia costruendo per la squadra e per se stesso e vede ogni gara come una nuova opportunità per vincere”.

“Viviamo e perdiamo tutti insieme, l’Ungheria non è stata una grande gara, ma penso che ci fosse molto potenziale. Penso che dobbiamo prima concentrarci sul motivo della scarsa prestazione, risolverlo e tornare ancora più forti”. La prossima gara del campionato del mondo di Formula 1 è in programma il 28 agosto sul circuito di Spa-Francorchamps in Belgio.

