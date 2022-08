Peugeot 2008: si aggiorna la gamma del SUV

Peugeot ha svelato nelle scorse ore il nuovo model year del Peugeot 2008 e l’e-2008 completamente elettrico, con due allestimenti evoluti che portano equipaggiamenti migliorati e modifiche al design esterno.

Non ci sono variazioni di prezzo su nessuna delle versioni in relazione alle loro specifiche migliorate. In contemporanea, la casa automobilistica francese ha aperto gli ordini nel Regno Unito.

Peugeot 2008: debutta il model year 2022 che introduce due nuovi allestimenti

L’allestimento entry-level del 2008 adesso prende il nome di Active Premium+ e porta con sé barre al tetto in nero lucido e vetri posteriori e lunotto oscurati, che completano la striscia nera lucida sul retro dell’auto e migliorano il suo design accattivante.

L’allestimento Allure Premium è diventato Allure Premium+ e ha ricevuto delle sottili modifiche al design per un look ancora più sorprendente, con i pedali ora rifiniti in alluminio. Troviamo anche il Connected 3D Navigation che include un abbonamento triennale ai servizi Connected Navigation Pack. Quest’ultimo comprende avvisi sugli autovelox e aggiornamenti sul traffico in tempo reale per viaggi più convenienti.

Precedentemente disponibile solo come standard a partire dalla versione GT, il sistema di navigazione Connected 3D include mappa europea, mappa 3D della città e riconoscimento vocale per le funzioni radio, navigazione e telefono.

La gamma del Peugeot 2008 continua ad essere caratterizzata da propulsori completamente elettrici o a benzina efficienti, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Oltre agli avanzati motori PureTech da 1.2 litri, i clienti possono optare per il Peugeot e-2008 a zero emissioni. Viene fornito con una batteria da 50 kWh e un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. L’autonomia garantita con una singola ricarica è pari a 344 km nel ciclo WLTP. Grazie alla ricarica rapida fino a 100 kW, ci vogliono soli 30 minuti per passare dallo 0% all’80%.

I Peugeot 2008 ed e-2008 possono essere acquistati presso le concessionarie Peugeot oppure attraverso la piattaforma Buy Online. L’acquisto online consente ai clienti di configurare, finanziare e ordinare il loro prossimo veicolo stando comodamente a casa, oltre a ottenere una valutazione di permuta del veicolo attuale.

Infine, tramite il Virtual Showroom di Peugeot, i clienti possono anche programmare un tour video dal vivo individuale dei veicoli a cui sono interessati.