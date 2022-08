Jeep Renegade eletto “Miglior acquisto del 2022” da Quatro Rodas

Degli oltre duemila veicoli valutati da Quatro Rodas Magazine, dai più svariati segmenti e prezzi, due modelli Jeep sono stati evidenziati nell’importante riconoscimento assegnato dalla rivista. Jeep Renegade, nella sua versione Longitude, oltre ad essere la prima nella categoria SUV fino a R$ 170.000, è stata anche eletta “Miglior acquisto del 2022”, considerando tutte le categorie di premi. E anche la Jeep Compass si è ben posizionata in due categorie.

Jeep Renegade premiato in Brasile come Miglior Acquisto 2022 da Quatro Rodas

I risultati dei premi sono stati annunciati ieri sera nel corso di una cerimonia a San Paolo. Complessivamente, questo premio ha 29 categorie, che rappresentano auto di diversi segmenti per fascia di prezzo. Per raggiungere la TOP 3 di ogni categoria vengono valutati: prezzo, svalutazione, costi di assicurazione, parti e revisioni, offerta di apparecchiature di serie e dimensione della rete autorizzata. E tra tutte queste recensioni, la Jeep Renegade Longitude è stata la grande vincitrice della serata.

Non c’è da stupirsi, dal momento che, oltre ad essere equipaggiato con il motore turbo flex più potente della categoria, il T270 fino a 185 CV, Jeep Renegade Longitude dispone anche di un ampio elenco di articoli di serie come un sistema multimediale da 8,4 pollici. .con wireless Android Auto e Apple Carplay, fari a LED, quadro strumenti Full Digital con schermo 7”, lettore targa automatico e carica cellulare wireless. Dispone inoltre di aria condizionata automatica digitale a due zone, cerchi in lega leggera da 18” e sedili in pelle nera.

A dimostrazione del fatto che il riconoscimento è più che meritato, Jeep Renegade è stata eletta anche la migliore opzione tra i SUV fino a 170mila reais. Jeep ha anche un altro motivo per festeggiare: Compass ha garantito la sua presenza tra le Top 3 in altre due categorie. Nella categoria SUV fino a 220mila reais, il podio è stato conquistato con le versioni Compass Longitude T270 Turbo Flex e Compass Longitude TD350 Turbo Diesel, rispettivamente al secondo e terzo posto.

E nella categoria SUV fino a 270mila reais, la Compass nelle versioni Trailhawk TD350 e Limited TD350, si è assicurata anche la seconda e la terza posizione di questo importante riconoscimento. E non c’è da stupirsi, poiché il SUV di medie dimensioni più venduto nel paese si distingue per l’efficienza dei suoi motori turboflex e turbodiesel, l’opzione di trazione 4×4 e molti equipaggiamenti standard che portano tecnologia e raffinatezza.

Il “Best Buy 2022” di Quatro Rodas Magazine è uno dei più importanti riconoscimenti nel mercato automobilistico e Jeep dimostra ancora una volta la forza e la qualità dei suoi prodotti e servizi.

