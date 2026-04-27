Leasys ha lanciato in Europa il nuovo sito Clickar

Leasys annuncia il lancio del suo nuovo sito Clickar, ovvero un vero e proprio marketplace digitale destinato alla rivendita di veicoli usati ora potenziato e destinatario di un accesso più rapido utile a gestire un processo di acquisto tendenzialmente semplificato. La volontà di Leasys è quindi quella di mirare a rafforzare l’attività di remarketing su scala europea, sfruttando ora una customer experience completamente digitale.

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Il marketplace è stato completamente rivisto sfruttando ora la disponibilità di prestazioni migliorate e ottimizzate ovvero una maggiore scalabilità e una fruibilità superiore. Ciò anche grazie a una navigazione semplificata, in accordo con la disponibilità di una nuova interfaccia, che migliora anche le funzioni di ricerca consentendo di accedere con maggiore immediatezza alle aste disponibili.

Con il rinnovamento di Clickar, Leasys mette a disposizione l’acquisto dei suoi veicoli ormai giunti a fine noleggio

Con Clickar, Leasys mette ora a disposizione una interfaccia strutturata che permette ai rivenditori di veicoli usati di partecipare alle aste online e di acquistare le migliori auto usate di fine noleggio. Per fare ciò pone in essere un’esperienza di acquisto semplice e trasparente. In questo modo chi si occupa della compravendita di auto può registrarsi come banditore per vendere le proprie auto sfruttando le aste di Clickar.

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In accordo col nuovo piano di sviluppo, Leasys aprirà le porte del suo marketplace anche alla clientela privata agendo gradualmente. In questo modo verrà ampliata la portata delle opportunità e l’evoluzione della strategia di remarketing risulterà ancora più sostenibile. Secondo quanto ammesso da Matteo Merlo, che è remarketing chief officer di Leasys, “Clickar rappresenta una leva strategica per sviluppare ulteriormente la nostra attività di remarketing, favorendo sia l’efficienza operativa che la crescita commerciale in tutta Europa”. Col nuovo sito di Clickar, Leasys amplia il proprio ecosistema digitale in modo da migliorare l’efficienza operativa e allo stesso tempo accelerando l’evoluzione dell’attività di remarketing in ogni parte d’Europa. Al momento Clickar viene reso disponibile in tutti i mercati dove opera oggi Leasys, facendo eccezione per Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi. Differente è invece il caso della Spagna dove il marketplace, pur operando allo stesso modo e offrendo gli stessi servizi, opera sotto la denominazione di Leasys Automarket.