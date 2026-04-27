Fiat 128 E-Concept, la leggenda rinasce elettrica: il mito anni ’70 guarda al futuro

La Fiat 128 torna idealmente su strada, ma lo fa con un’anima completamente nuova. Il progetto Fiat 128 E-Concept immagina la rinascita di una delle berline più iconiche degli anni Settanta in chiave full electric, unendo nostalgia, design italiano e tecnologia sostenibile. Va precisato che non si tratta di un modello ufficiale destinato alla produzione, ma di un render pubblicato sui social da Officine Video, capace comunque di riaccendere l’attenzione su un nome ancora molto caro agli appassionati.

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Un render ipotizza come sarebbe una Fiat 128 e-Concept in versione elettrica e moderna

Nelle immagini, la vettura conserva proporzioni classiche e familiari: carrozzeria a tre volumi, cofano lungo e pulito, abitacolo luminoso e coda essenziale. Le linee sono tese, semplici, quasi geometriche, proprio come sulla 128 originale, ma reinterpretate con dettagli moderni. Il frontale è dominato da una fascia nera orizzontale che integra il logo Fiat e collega i fari circolari a LED, richiamo evidente allo stile vintage ma con un’impronta tecnologica.

La tinta bronzo metallizzata valorizza le superfici della carrozzeria di questa ipotetica Fiat 1280 e-Concept, mentre i cerchi dal disegno aerodinamico introducono un tocco contemporaneo. Anche il posteriore segue la stessa filosofia: pulito, razionale, con fanali a LED squadrati e la sigla 128 E ben visibile. L’abitacolo, mostrato nel concept, punta su un equilibrio tra passato e presente: volante moderno, display digitale, comandi essenziali e finiture calde che richiamano gli interni delle auto italiane di un tempo.

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Questa ipotetica Fiat 128 E-Concept vuole essere un ponte tra generazioni. Da una parte c’è la memoria di un’auto popolare, semplice e concreta; dall’altra, la visione di una mobilità elettrica più emozionale e meno anonima. La scheda immaginata nel render parla di autonomia fino a 400 chilometri, ricarica rapida dal 20 all’80% in 25 minuti, connettività avanzata e materiali riciclati. Numeri e contenuti da auto moderna, racchiusi però in una silhouette che profuma di storia. Una Fiat pensata per chi guarda avanti, senza dimenticare da dove arriva.