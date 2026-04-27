Kia valuta tagli ai prezzi in Europa per rispondere all’offensiva dei marchi cinesi

Kia ha avviato nel 2026 una revisione della propria politica commerciale in Europa, accettando di ridurre il differenziale di prezzo rispetto ai costruttori cinesi che negli ultimi mesi hanno guadagnato quote crescenti nel segmento elettrico. Una mossa difensiva, ma ormai difficilmente evitabile in un contesto dove marchi come BYD propongono auto elettriche ben equipaggiate a listini sensibilmente più bassi.

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Kia aggiusta i prezzi in Europa per rispondere all’avanzata delle case automobilistiche cinesi

Secondo quanto dichiarato dal CEO Song Ho-sung, il divario medio di prezzo, che in passato oscillava tra il 20 e il 25 per cento, sarebbe stato compresso in un intervallo compreso tra il 15 e il 20 per cento. Per raggiungere questo risultato Kia sta facendo leva su promozioni mirate, incentivi commerciali, pacchetti di finanziamento più aggressivi e sconti dedicati, evitando però di scivolare in un confronto frontale sui listini.

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L’operazione ha già prodotto effetti visibili sui conti del gruppo. Se da un lato il primo trimestre 2026 si è chiuso con un fatturato record, dall’altro il risultato operativo ha registrato una flessione significativa, attribuita in buona parte proprio agli sforzi promozionali messi in campo sul mercato europeo per arginare l’espansione dei costruttori cinesi.

Kia, tuttavia, sembra intenzionata a gestire questa fase con pazienza e facendo affidamento sulla solidità del proprio bilancio. La lettura che il gruppo dà del fenomeno è che molti produttori cinesi stiano spingendo con particolare intensità in Europa anche perché sotto pressione sul mercato interno, dove la crescita si è rallentata e il sostegno pubblico potrebbe progressivamente ridursi. In questa prospettiva Kia ritiene di poter sostenere meglio l’impatto nel medio e lungo periodo, pur accettando un sacrificio temporaneo sulla redditività.

Per i consumatori europei la dinamica si traduce in condizioni d’acquisto più favorevoli, con margini di trattativa più ampi e offerte più frequenti soprattutto sulle elettriche. Finché la pressione competitiva rimarrà a questi livelli è ragionevole attendersi che il trend prosegua almeno per i prossimi trimestri.