Nuova Fiat Multipla: il ritorno è possibile entro il 2030

Entro il 2030 è possibile il ritorno di una nuova Fiat Multipla nella gamma della casa torinese. La notizia non è ancora ufficiale anche se le voci si rincorrono e gli stessi dirigenti del brand nei mesi scorsi hanno lasciato intendere tra le righe che il ritorno del mitico modello è più di una semplice ipotesi. Qualcuno ipotizza che potrebbe tornare su base della concept Citroen Elo avendo anche una sorella francese. Altri invece ritengono che eventualmente il progetto avrebbe una base totalmente diversa.

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In attesa di notizie ufficiali sul suo ritorno nuova Fiat Multipla protagonista di un nuovo render

Quello che sembra sicuro è che molti farebbero carte false per poter nuovamente mettere le mani su una nuova Fiat Multipla o come si chiamerà la futura monovolume di Fiat che come detto anche dal CEO Olivier Francois è sicuramente un’ipotesi più plausibile rispetto al ritorno della Fiat Punto o della Fiat Ritmo quando si pensa al futuro della casa torinese. Nel frattempo sul web nelle scorse ore è emersa una nuova ipotesi di design a proposito di una ipotetica futura Multipla.

Si tratta di un render pubblicato dall’utente Officine Video su Facebook che immagina così la futura monovolume di Fiat. Il render immagina una monovolume completamente ripensata in chiave moderna ed elettrica. L’auto mantiene l’impostazione familiare e spaziosa della storica Multipla, ma la traduce con linee più muscolose, superfici pulite e proporzioni da crossover urbano. Il frontale è dominato da una fascia nera orizzontale con logo Fiat centrale e gruppi ottici sottili a LED, mentre il paraurti assume un aspetto robusto e tecnologico.

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La fiancata mostra forme squadrate, grandi superfici vetrate e porte integrate, pensate per dare luminosità e praticità. Dietro, spiccano il portellone verticale, la firma luminosa a tutta larghezza e il nome Multipla Electric. L’abitacolo richiama la celebre configurazione a sei posti, con tre sedili anteriori e tre posteriori, reinterpretata con plancia digitale, schermi moderni e materiali dal look sostenibile.

Vedremo se nel nuovo piano strategico del gruppo Stellantis che il CEO Antonio Filosa svelerà il prossimo 21 maggio ci sarà spazio per un simile modello nella gamma di Fiat. Ricordiamo che nei giorni scorsi è emersa la voce da fonte autorevole come Reuters secondo cui Stellantis avrebbe deciso di puntare forte su Fiat come uno dei suoi brand cardine insieme a Jeep, Peugeot e Ram. Di conseguenza l’introduzione di nuovi modelli nella sua gamma oltre a quelli giùà annunciati sembra essere molto probabile.