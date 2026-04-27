Alfetta GTV Concept 2026: così Alfa Romeo potrebbe ritrovare la sua anima più sportiva

Dopo l’Alfa Romeo Alfetta Concept 2026, Rosario Dalessandro torna idealmente sul tema con una nuova interpretazione ancora più emozionale: l’Alfa Romeo Alfetta GTV Concept 2026. Si tratta, in sostanza, della declinazione coupé dello stesso progetto stilistico, una visione che conserva i concetti di fondo già visti sulla berlina immaginata pochi giorni fa, ma li rilegge attraverso proporzioni più sportive, tese e dichiaratamente passionali. Il render precedente puntava su una berlina elegante e dinamica, ispirata al DNA Alfa Romeo e firmata dallo stesso designer Rosario Dalessandro.

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Alfa Romeo Alfetta GTV Concept: eleganza, grinta e nostalgia nel nuovo render di Dalessandro

La base concettuale resta la stessa, riportare il Biscione al centro della scena senza inseguire mode effimere, ma lavorando su identità, proporzioni e riconoscibilità. Anche in questa versione GTV, infatti, l’obiettivo non sembra essere quello di costruire un semplice omaggio nostalgico, bensì di immaginare un’Alfa moderna capace di parlare il linguaggio della tradizione senza restarne prigioniera.

Rispetto all’Alfetta Concept in configurazione berlina, la differenza più evidente è naturalmente nella silhouette. Alfetta GTV Concept 2026 appare più bassa, più raccolta, con un tetto discendente e una coda più muscolare. Dove la berlina cercava un equilibrio tra eleganza e sportività, questa coupé sposta il baricentro emotivo verso la performance visiva. Il frontale mantiene un’impostazione affilata, con fari sottili e uno scudetto integrato in modo pulito, ma l’insieme risulta più aggressivo e compatto.

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Anche la fiancata cambia carattere. Le superfici restano levigate, quasi scolpite per sottrazione, ma il passo visivo è più sportivo. La linea del tetto accompagna l’occhio verso un posteriore fastback, evocando l’universo delle grandi coupé Alfa senza copiarne letteralmente i tratti. I cerchi multirazze, già coerenti con l’idea di reinterpretare in chiave moderna elementi classici come i Campagnolo “Millerighe”, rafforzano il legame con la memoria storica del marchio.

Insomma la perfetta versione GTV della berlina realizzata da Dalessandro nei giorni scorsi. Si tratta di una vettura dal forte impatto scenico, più emozionale della berlina ma fedele alla stessa filosofia. Questo render mostra dunque quella che potrebbe essere la possibile direzione per un’Alfa Romeo capace di tornare desiderabile attraverso ciò che l’ha sempre resa unica: eleganza, dinamismo e personalità.