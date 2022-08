Fiat Fastback: ecco il SUV coupé nelle prime foto dal vivo

Il nuovo Fiat Fastback sta già circolando liberamente in Brasile senza alcun camuffamento, con diverse foto pubblicate sui social network. Il SUV coupé di Fiat fa notare che arriverà presto sul mercato interno. Il lancio era inizialmente previsto per i prossimi mesi, ma la mancanza di rivestimento mimetico fa pensare a un debutto a breve.

Le nuove immagini sono state pubblicate su Instagram e mostrano il suo anteriore con lo stesso stile utilizzato nel Pulse, con diverse differenze nei dettagli. Quest’ultimo richiama più nello specifico la versione Abarth del SUV compatto.

Fiat Fastback: il secondo nuovo SUV per il Brasile si mostra per la prima volta dal vivo

Ad eccezione della calandra, il nuovo Fastback si mostra con dettagli in nero lucido e fari full LED oscurati. Con prese d’aria laterali, il frontale ha anche fendinebbia a LED e uno spoiler integrato nella griglia inferiore, creando così un set molto espressivo.

Nelle foto possiamo vedere due versioni del modello, tra cui una con dettagli argentati (comprese le prese d’aria verticali e lo spoiler). Questa stessa versione del Fiat Fastback ha il paraurti posteriore con strisce argentate mentre i cerchi in lega presentano un design a raggi.

Con un tetto leggermente ribassato sul retro, il SUV coupé dello storico marchio torinese ha un tetto rialzato con un design volto a migliorare l’aerodinamica. Manca il tergicristallo, indicando che il design creato da Fiat ha ridotto o eliminato la turbolenza che getta acqua e sporco sul lunotto.

L’altra versione del secondo Sport Utility Vehicle sviluppato dallo storico brand torinese per il mercato brasiliano, invece, vanta un retro con dettagli in nero lucido ed i fanali posteriori a LED affusolati, che ricordano molto quelli del BMW X4, così come riflettori posizionati accanto al paraurti.

Come rivelato già dalle immagini teaser, il nuovissimo modello ricorda molto la Fiat Cronos e presenta un paraurti posteriore pronunciato, una caratteristica che diversi marchi del settore automotive hanno utilizzato negli aggiornamenti o nei cambiamenti di mercato.

Con i motori turbo da 1 litro e 1.3 litri, come previsto, il Fiat Fastback dovrebbe avere trasmissioni automatiche e CVT, oltre a elementi come il freno di stazionamento elettronico. Nella gamma Fiat, si posizionerà al di sotto del pick-up Toro e al di sopra del Pulse. Infine, si guadagnerà una versione più sportiva firmata Abarth, proprio come il suo fratello minore.