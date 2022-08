Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L richiamati per fanali difettosi

Un fanale posteriore difettoso che non si accende di notte è il motivo del richiamo negli Stati Uniti di quasi 100.000 SUV Jeep Grand Cherokee e Jeep Grand Cherokee L. Stellantis sta richiamando 99.200 SUV prodotti dal 2021 al 2022, secondo quanto riportato nelle scorse ore da Cars.com.

Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L: richiamate quasi 100 mila unità negli USA

Le luci dei freni non sono il problema, secondo Consumer Reports. Piuttosto, l’assemblaggio degli indicatori laterali dei veicoli – i fanali posteriori che si accendono quando i fari dell’auto sono accesi – sono in errore. Il difetto riduce la visibilità di notte e aumenta le possibilità di un arresto anomalo, secondo quanto riportato dal sito web.

I fanali posteriori sono stati installati sui SUV Jeep Grand Cherokee costruiti dal 17 maggio 2021 al 18 novembre 2021 e sui SUV Jeep Grand Cherokee L prodotti dal 3 dicembre 2020 al 23 novembre 2021, secondo Consumer Reports .

I concessionari sostituiranno gratuitamente i gruppi fanali posteriori montati sulla carrozzeria, secondo Cars.com. Il gruppo Stellantis inizierà a informare i proprietari il 16 settembre. Un portavoce di Jeep ha detto a Consumer Reports che la casa automobilistica non è a conoscenza di incidenti o lesioni legate a questo richiamo.

I consumatori con domande possono chiamare Stellantis al numero 800-853-1403 o visitare il sito Web della National Highway Traffic Safety Administration per controllare il numero di identificazione del veicolo.

Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni da Stellantis a proposito di questo richiamo che sta coinvolgendo quasi 100 mila unità dei due famosi SUV di Jeep venduti dal brand americano nel mercato auto degli Stati Uniti. I richiami di auto sono sempre più frequenti negli ultimi anni. Le case automobilistiche intendono assicurare ai propri clienti sempre il massimo della sicurezza e quindi optano sempre più spesso per questo tipo di provvedimento.

